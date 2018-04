Debe Alcaldía de la capital 2 millones de pesos en luz

“Es algo relacionado con el pago del Derecho de Alumbrado Público, el DAP, en donde CFE notifica al municipio cuánto es el importe total a pagar, y el municipio mediante un proceso de validación realiza los pagos mes con mes”, comentó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alejandra Torres Morales, directora de Finanzas confirmó que del adeudo por 2 millones 20 mil pesos, que correspondían al mes de febrero.Alrededor de las 11 de la mañana de ayer dos trabajadores de la CFE se apersonaron en la Presidencia Municipal de Guanajuato Capital, uno de ellos intentó realizar el corte de energía, argumentando que existía un adeudo del municipio.Frente a esta petición el empleado de la CFE aceptó esperar a que se apagaran las computadoras, fue en ese momento que salió una empleada de la secretaria particular del alcalde, quien habló con uno de los empleados de la CFE.El representante de la CFE quien no dio su nombre comentó que tras un breve diálogo, se otorgó el día de ayer para que el municipio cubriera el adeudo y evitar el corte de energía este viernes.Fue Alejandra Torres quien según ella el adeudo fue por el DAP (Derecho de Alumbrado Público), quien trató de minimizar la situación señalando que se trató de un proceso de validación por parte del CFE, algo que se hace de manera mensual.La funcionaria municipal señaló que el DAP se paga cada viernes, y este en particular se hizo entre las 10 y las 10:30 de la mañana de ayer.Finalmente la funcionaria resaltó que se cubrió 1.5 millones de pesos, así como un pago adicional de medio millón de pesos.