Debe Gobernador tener las manos fuera de poder judicial: Camarena

“Una de las propuestas para regresar y establecer el Estado de Derecho en el Poder Judicial, el deseo más grande de alguien que viene de Juez, Secretario, en un Servicio Civil de Carrera, es llegar a ser Magistrado, y hay que mandar una iniciativa al Congreso del Estado para que el Gobernador saque las manos de la designación de los Magistrados y no tengamos politizado el Poder Judicial, tenemos excelentes abogados y por qué tenemos que meterlos a un partido para impartir justicia”, expuso.



“Hemos recibido en campaña solicitudes de que la caseta de Silao-Guanajuato ya se quite para que sea libre y ahora estamos concesionando para crear más carreteras de cuota, un reclamo de la sociedad es que si pagamos impuestos por qué tenemos que estar pagando peajes para circular libremente.

Que el Gobernador saque las manos del Poder Judicial será una de las primeras reformas legales que propondría de ganar el candidato del PVEM a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García.En entrevista para am Facebook en vivo, el celayense cuestionó la intervención del Ejecutivo Estatal al que la legislación actual le da la facultad de proponer ternas al Congreso para elegir a los Magistrados.El artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato marca que “el Congreso del Estado hará la designación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de entre las ternas, que por turnos alternativos, presenten el Gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial”.El candidato del PVEM señaló que la intervención del Ejecutivo favorece amiguismos y no méritos.Se pronunció por un nuevo titular en cuanto la Procuraduría de Justicia se transforme en Fiscalía.Camarena García reiteró su crítica a la concesión otorgada de manera directa por el Gobierno del Estado por 30 años a Grupo México para la construcción y operación del Libramiento Silao.“Sin conocer a fondo, tendríamos que revisar el contrato, por qué con ellos, por qué de forma directa, por qué en este momento, son sus facultades del Ejecutivo pero hay que ver que tome la mejor decisión y no afecte, imagínate la Administración que entra ya me lo dejaron por 30 años, hay que hacer un estudio y conocer perfectamente ese contrato, no hagas cosas buenas que parezcan malas”, opinó.El candidato del Partido Verde criticó que el panista Diego Sinhué Rodríguez proponga la conformación del Consejo Estatal de Seguridad y la operación de Centros de Atención a Víctimas en los Municipios, los cuales dijo ya existen por Ley y lo que es necesario es que funcionen bien.Y al gobernador Miguel Márquez le pidió pasar de la declaración pública a una exigencia en directo a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que aprueben a la brevedad la necesaria reforma al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva de oficio a detenidos por portación de armas de fuego y por robo de combustible.¿Dialogarías con grupos criminales para frenar la violencia en Guanajuato?¿Por qué no has presentado tus declaraciones 3de3 en la plataforma del IMCO?¿Te parece que el Estado tiene una nómina obesa, es posible reducir ese gasto?¿Describe tus principales fortalezas y debilidades como ser humano y político?