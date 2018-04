Pelean Gubernatura y popularidad en redes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los candidatos a la Gubernatura de Guanajuato no sólo compiten por los votos para el primero de julio, pues tienen otra guerra alterna: la popularidad en redes sociales.Aunque algunos ya alimentaban estos espacios virtuales mucho antes de ser candidatos hay quienes apenas abrieron cuentas y buscan likes, seguidores y darse a conocer.Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato de la coalición “Por Guanajuato al frente” (PAN-PRD-MC), encabeza el gusto en Facebook; 69 mil 869 personas dieron “like” a su fan page y tiene 70 mil 016 seguidores.El aspirante azul usaba la red desde que era diputado federal, pero en ella no sólo comparte su trayectoria como servidor público y político, sino también la personal.En la plataforma de Instagram también tiene mayor número de seguidores que sus adversarios con dos mil 704.Aunque en las anteriores redes sociales su equipo es quien le ayuda a compartir y subir información, él hace uso exclusivo de Twitter y comparte desde fines de semana con su familia así como reuniones políticas, mascotas y sus primeros días de campaña.Sus videos y transmisiones han llegado a las 398 mil reproducciones.El príista Gerardo Sánchez García es quien tiene mayor popularidad en Twitter con 29 mil 882 seguidores, el uso es exclusivo para promover ahora su candidatura y anteriormente su trabajo como senador de la República.El candidato tricolor también tiene cuenta de Instagram con mil 350 seguidores, pero es notorio que es manejada por su equipo, pues la información es editada.Pese a que fue Alcalde de León y anteriormente diputado federal, pero además su declaraciones son polémicas, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT), Ricardo Sheffield Padilla, alcanza los 16 mil 325 seguidores en Facebook.Sheffield inició en Instagram en noviembre de 2015, sin embargo, apenas llega a los 329 seguidores; pero usa la red no sólo para la política, también comparte su vida personal.Felipe Arturo Camarena García, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Guanajuato, recién abrió su página en Facebook y hasta ahora alcanza 529 seguidores.