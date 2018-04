Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Palomo", un perro de la raza Pitbull, mordió las piernas de Ana María Ramos Pérez, de 55 años de edad, lesionando gravemente su pantorrilla izquierda. La mujer iba caminando a la tienda que está cerca de su casa, en la colonia Vista Hermosa de Saltillo, Coahuila, cuando fue sorprendida por el can.Familiares, vecinos y el hijo de Ana María golpearon en la cabeza con palos al perro hasta que lograron que abriera el hocico y la soltara.Este jueves, Ramos Pérez es reportada como muy delicada en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia por varias horas.reportó una de las doctoras que la atiende.Los médicos esperarán a que evolucione para determinar si será necesario hacerle injertos de piel y tejido para que regeneren las partes dañadas o si necesitará cirugía reconstructiva. Estiman que las heridas tardarán tiempo en sanar porque la recuperación, en estos casos, es lenta.Agentes de la Policía Ambiental del Municipio de Saltillo acudieron por la mañana a la calle 10, de la colonia Vista Hermosa, de donde reportaron al 911 la mordedura del perro.Jesús Francisco González Ramos, hijo de Ana María y quién informó lo ocurrido a los policías, relató que pidieron una ambulancia pero como tardaba en llegar, trasladaron a su madre en un vehículo particular a la Cruz Roja, donde no la pudieron atender.Ahí les dijeron que la llevaran a la clínica 89 del IMSS donde le dieron los primeros auxilios porque iba sangrando, pero como no es hospital y la paciente requería que la operaran, la trasladaron a la clínica 1 del IMSS.Familiares aseguraron que tardaron para ingresarla porquehasta que finalmente la atendieron e ingresó a quirófano después de las cuatro de la tarde.Mientras tanto, los policías localizaron a Miguel Ángel Sifuentes Ramírez, dueño del pitbull, quien aceptó por escrito pagar los gastos médicos de la afectada.