Hay 35 mil cuerpos sin identificar en México

"Tenemos 35 mil cadáveres sin identificar y alrededor de 30 mil denuncias por personas desaparecidas, por lo que es imperante tener las fichas digitales de ambos casos y seguramente habrá una cantidad importante de coincidencias", dijo Avante Juárez.

En México haysin identificar en los, fosas comunes y panteones ministeriales, declaró el subsecretario de, Rafael Adrián Avante Juárez, antes de reunirse con el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, colectivos y familiares de víctimas, y autoridades del estado.Previo a la llegada de las autoridades locales, los colectivos y familiares de víctimas expusieron las anomalías en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y sostuvieron que la falta de confronta de las bases de datos de personas desaparecidas, no identificadas y de los Semefos.El subsecretario gubernamental de Derechos Humanos admitió que Fiscalías y Procuradurías de Justicia presuntamente tienen sus carpetas de investigación pero con información incorrecta o incompleta lo que complica aún más su identificación.A la prensa declaró que buscan la colaboración de los tres niveles de gobierno para tener una reacción activa inmediata porque "cuando una persona es privada de su libertad, y que no tuvimos la capacidad de respuesta para evitar que esas personas se conviertan en desaparecidas, entonces debemos incidir en el cruce de información para obtener su perfil genético", abundó.Finalmente, Avante Rodríguez reconoció la apertura de las autoridades locales al escuchar las observaciones de los familiares de víctimas, situación que no observó en entidades como Querétaro, donde las autoridades están renuentes a abrir la información.