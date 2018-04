Estremece a California terremoto bajo el océano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un sismo de, pero de momento no hay reportes de daños ni advertencias de tsunamis.El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor se registró a las 12:29 de la tarde en la región de las Islas Channel, a 61 kilómetros (38 millas) al sudoeste de la ciudad de Ventura.Las autoridades de los condados de Los Ángeles y Ventura no han reportado daños.El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló quey los bomberos de todas las 106 estaciones comenzaron a evaluar sus zonas, incluyendo puentes, diques, grandes edificaciones y cableados eléctricos."Actualmente no tenemos reportes de daños ni heridos", dijo la portavoz del Departamento de Bomberos, Margaret Stewart.El sismo ocurrió a una profundidad de 16,8 kilómetros (10,5 millas) y el epicentro estuvo más cerca, a 27 kilómetros (17 millas), de la isla Santa Cruz, que forma parte del Parque Nacional Islas Channel.La isla Santa Cruz está mayormente deshabitada pero cuenta con una instalación de investigación, edificios históricos y zonas para acampar.