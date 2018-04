Detienen al ‘chilango’ por masacre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras una persecución, fue detenido Hugo Bernal Armenta alias “El Chilango”, uno de los hombres que Procuraduría General de Justicia del Estado relaciona con la masacre en un palenque de Purísima del Rincón.La policía lo seguía desde Purísima del Rincón, en donde al parecer no obedeció una señal de alto, por lo que se unieron a la persecución agentes de San Francisco del Rincón, para dar con el vehículo que conducía.De acuerdo a la información que se proporcionó, Hugo, de 36 años, circulaba a bordo de un auto marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con reporte de robo, al momento en que inició una persecución desde la colonia Infonavit del Valle, en Purísima.Luego intervinieron oficiales de seguridad de San Francisco del Rincón, ya que el vehículo se dirigía a los límites con este municipio.Finalmente, se logró la detención de “El Chilango” en la colonia Capellanía, sobre la calle Amatista, en San Francisco, alrededor de las 11 de la mañana de ayer.Al detenido se le encontraron dos envoltorios con droga, aunque no se proporcionaron detalles del tipo de estupefacientes de que se trataba; además de que conducía un auto con reporte de robo.“El Chilango” es uno de los hombres que aparecen en la lista que proporcionó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que refiere forman parte de la célula criminal que estuvo involucrada en el atentado del pasado miércoles 21 de marzo en un palenque en la colonia El Carmen, en Purísima del Rincón, donde murieron 8 personas, entre ellas el padre del alcalde de San Francisco del Rincón.De tal manera que una vez que se logró su detención, fue Ministerio Público quien se hizo cargo de asegurarlo y entregarlo a la autoridad competente que lleva la investigación del caso.El pasado 25 de marzo, la Procuraduría de Justicia confirmó de manera oficial que Santiago alias “El Chago”, es el líder de una banda de multihomicidas.Junto con él se señaló a 8 personas más, entre quienes se encuentran Isaías Saldaña “El Chayas”, quien se entregó argumentando que no estaba vinculado a los hechos, ni al mencionado grupo.Ahora se logra la detención de Hugo Bernal, alias “El Chilango”; cabe señalar que al cierre de esta edición se esperaba información sobre la detención de Hugo, por parte de la PGJE, sin que se dieran a conocer detalles de la misma.