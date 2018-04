¿Usar un cargador de diferente marca a la de tu celular es peligroso?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay un sinfín de mitos en cuanto a las baterías de los celulares. Seguramente has oído decir que es malo cargar tu celular con un cargador de una marca diferente.Es falso, no importa si cargas tu celular con otro cargador de distinta marca a la de tu celular.Cuando uses un cargador genérico o de marca desconocida fíjate en que esté certificado, si es un cargador de una compañía reconocida lo más probable es que tenga certificado y no haya problema alguno.Debes revisar que el voltaje y amperaje sean los necesarios para tu celular, pues un cambio radical sí podría afectar, específicamente en el tiempo de carga.Revisa que el cargador que usarás esté en buen estado,si no es el caso, esto puede generar problemas como una descarga. No uses cargadores con el cable dañado o la caja de luz rota.