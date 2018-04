Entrevista al Cónsul de Japón en León

“El carácter de los mexicanos es abierto y alegre. Entonces se adaptan rápido al estilo de trabajo de los japoneses y he observado que ahora están aumentando su presencia las mujeres en la industria”, mientras observaba su auto 2015 FIT Honda a escala que se encuentra como centro de mesa en el lugar donde pasa gran parte de su día.



“Lo más importante es conocer el carácter y estilo de trabajo del japonés y para lograrlo debe continuar trabajando junto con los japoneses y hablar con ellos, si tienen alguna duda pregunten, en ese caso nace la confianza entre mexicanos y japoneses, y entenderán el estilo de trabajo”.

Para el Cónsul de Japón en León, Osamu Houkidainstaladas en el Bajío.En entrevista desde su oficina en un noveno piso donde cuenta con una colección de aviones entre ellos uno de la aerolínea ANA que ofrece un vuelo directo de CDMX a Narita y que espera pronto suceda desde el Bajío, el diplomático menciona que llama su atención que existe una fuerza de trabajo joven que muestra interés en la cultura e idioma japonés para involucrarse en compañías niponas.Mencionó que es importante que exista una comunicación constante entre japoneses y mexicanos para hacer un trabajo en conjunto.En relación a nuevas inversiones el cónsul mencionó que hasta ahora la renegociación del TLCAN mantienen en alerta a los empresarios, pero aún no existe un proyecto cancelado, y por el contrario espera que con la puesta en marcha de Toyota en 2019 siga creciendo la presencia de firmas del sol naciente en el Bajío.Del tema obligado a preguntar como es lamencionó que desafortunadamente continúa y eso preocupa a la comunidad japonesa, dijo que la clave será seguir teniendo el apoyo de las autoridades para contar con información precisa de japoneses y de las zonas en las que radican.Entre los gustos personales del cónsul que aún confiesa, no domina del todo el español está el futbol y el baloncesto, este último reflejado por un balón firmado por el equipo de las Abejas.Otro dato que refleja en su oficina es el orden, cada pieza en su lugar y en su escritorio un cajón que está dividido en dos zonas, una llamada IN y otra OUT en donde ordena los documentos a revisar y darle continuidad y los que ya ha resuelto.En 2011 había solamente 201 habitantes japoneses y 14 empresas para 2017 el número de habitantes creció 10 veces más y ahora son 2 mil japoneses y de las empresas japonesas crecieron 19 veces más y ahora más de 270 empresas se encuentran instaladas sólo en el estado de Guanajuato.Hasta 2017 se cuenta con un registro de 40 japoneses nacidos en los estados del Bajío.Guanajuato son 15, Aguascalientes 10, Jalisco 8, Querétaro 5, San Luis Potosí 1 y Zacatecas 1.