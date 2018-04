Así le fue a Atala Sarmiento después de firmar su renuncia

- ¿Viste la conferencia de prensa que dio Pati Chapoy, qué piensas al respecto?

- ¿Puedes decirnos cuáles eran tus inconformidades con el contrato?

- ¿Te explicaron por qué ya no procedían los avances?

- ¿Podemos decir que tus inconformidades eran por el sueldo?

- Comentaban que tú mandaste un correo con tu renuncia a la empresa.

- ¿Tú crees que en otro momento podría abrirse de nuevo la posibilidad de regresar o hablar con Pati para llegar a un acuerdo?

El jueves, Atala Sarmiento publicó un video en redes sociales explicando su salida de 'Ventaneando'. Esa misma tarde, Pati Chapoy convocó a una conferencia de prensa para hablar al respecto. En estas dos versiones se habló de la inconformidad de Atala por algunas cláusulas del contrato que Azteca le ofrecía y la negativa a llegar a un acuerdo, así como de la falta de comunicación para solucionar el conflicto que terminó con la salida de la presentadora.Este viernes Atala concedió una entrevista a El Universal en la que comparte su opinión respecto a algunos puntos que puso en la mesa Chapoy y también de sus planes a futuro, aclarando en todo momento que su deseo no fue jamás dejar la empresa.Voy a ser muy franca. No vi la conferencia porque para mí el jueves fue un día duro, complicado y después de que firmé la salida de la empresa me fui con mi mamá a distraerme.No, eso es algo privado que queda entre la empresa y yo y así prefiero que se queden. Eran unas cláusulas que yo quería negociar, la empresa siempre me escuchó muy atentamente y hubo disposición de su parte de llegar a un punto intermedio, al final del día de eso se trata un contrato, de que ambas partes lleguen a un acuerdo, despuésNo, no hablamos de eso. Simplemente se me dijo que los cambios que habíamos acordado habían sido desautorizados.Quiero comentar que hubo medios que publicaron cifras y sueldos que son falsos, tanto los que supuestamente cobro hoy en día como los que en teoría estaba solicitando a la empresa, todo esto es falso,No es verdad y me parece delicado publicar cosas así porque además que son mentiras, ponen en riesgo la integridad física de una persona como yo, que está muy expuesta públicamente.No, eran muchas cosas y algunas quizá un poco insignificantes pero que para mí era importante dejarlas claras para llegar a un punto intermedio, algunas eran tan insignificantes como el manejo de las redes sociales, nada más. Ya estábamos en realidad negociando bien, no se pudo y no pasa nada, lo más importante para mí es que quedamos en excelentes términos la empresa y yo.No, eso no sucedió, yo no mandé ningún correo con mi renuncia a ningún ejecutivo.Me pidieron que concluyera la semana haciendo mi trabajo dignamente y que a partir del lunes ya no sería convocada a los llamados, así me quedé, eso fue lo último que yo supe. Yo no mandé un correo diciendo que había renunciado, eso no es verdad.No creo honestamente, esta es una etapa que llegó a su fin y creo que me tengo que enfocar en otras cosas, yo ya cumplí un ciclo allí, fui muy feliz