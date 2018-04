Después de que se filtrara un video íntimo de la youtuber “Caeli”, muchas han sido las críticas desatadas por internautas y colegas de la joven, es por eso que ella misma denunció en redes sociales que Google promueve el bullying al no ayudarla a eliminar los diferentes videos donde se le difama y se le insulta.

En su cuenta de twitter publicó unas capturas de pantalla donde muestra una conversación con una “supuesta” empleada de la empresa, misma que le asegura que no quitarán el material pues respetan la libertad de discurso.

A pesar de que no dio el nombre de la persona en cuestión, se especula que puede ser “Diego Mexiverg…” quien fue uno de los que hizo mayor referencia al video confirmando que ella era la protagonista.

Aunque Diego pidió no compartir el material, Caeli asegura que la intención es clara por lo que apoyada con el hashtag #GoogleApoyaElBullying difundió la respuesta que recibió, asegurando que en más de 7 años formando parte de la plataforma digital no ha recibido ayuda alguna para solucionar situaciones como ésta.

Pat ricia Santaolalla, nombre verdadero de la youtuber, cuenta a la fecha con más de 13 millones de seguidores, hace un par de días denunció a través de redes sociales que su maleta había sido extraviada en una aerolínea irlandesa, esto previo a que se difundiera el material íntimo.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA... Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair