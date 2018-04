“Brad y Neri conectaron nada más conocerse porque comparten la misma pasión por la arquitectura, el diseño y el arte. Lo suyo podría definirse como una amistad profesional”.

Siempre hay luz al final del túnel y Brad Pitt parece haberla encontrado justo después de que varios medios estadounidenses hayan afirmado que el acuerdo de divorcio con Angelina Jolie está a punto de firmarse.Una noticia que ha llegado transcurridos 18 meses desde su polémica separación y que confirma que entre ellos no hay solución y solo queda la intención de hacer lo que sea para perjudicar lo menos posible a sus seis hijos: Maddox, 16 años, Zahara, 13, Pax, 14, Shiloh, 11 y los gemelos de 9 años Knox y Vivienne.Personas del entorno de Brad Pitt han llegado a decir:El actor va recuperando tranquilamente su vida social y una de las personas que frecuenta con asiduidad es aa quien conoció precisamente porque coincidieron en un proyecto de arquitectura de la Universidad en la que imparte clases Oxman. Y aquí la tienen:Lo anterior se afirma en la publicación Page Six. Tras su separación de Angelina Jolie, Pitt se ha refugiado en el arte para encontrar bálsamo para sus problemas y ayuda en su lucha contra el alcoholismo. El actor, según afirman algunos de sus amigos, ha pasado mucho tiempo durantePor otra parte ya es conocido que Brad Pitt, creó en 2007 la fundación Make It Right, una organización sin ánimo de lucro que comenzó con la idea de reconstruir casas para los afectados por el huracán Katrina en 2005, y que después se centró en proyectos de casas asequibles y respetuosas con el medioambiente.Otro punto de interés que le une a su nueva amiga Neri Oxman, ya que ella es precisamente experta en diseños biológicos. Oxman ha recibido varios premios por sus trabajos y su obra se ha expuesto en museos como el MoMa de Nueva York o el Pompidou de París.Ella, como Pitt, también estuvo casada y sus respectivas separaciones son el motivo por el que ambos son muy cautos con los ritmos de su amistad y prefieren mantenerla de momento en este ámbito.