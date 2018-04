Video: Pati Chapoy revela todo sobre Atala Sarmiento

Pati Chapoy aseguró que fue la conductora quien tomó la decisión de salir de "Ventaneando" y nunca supo qué era lo que quería para firmar su nuevo contrato.



“Eso lo tiene que contestar ella. En mi oficina la puerta siempre está abierta y entran cuando quieren entrar, siempre. Nunca me tomó en cuenta”.

“Cancelé esa cita porque recibí la llamada de un ejecutivo para informarme que ella le había enviado un mail renunciando, es lo único que te puedo decir”.

“Siempre la quise muchísimo, la seguiré queriendo. Una cosa es la amistad y otra el trabajo, pero sí creo que ella tomó esa decisión y hay que respetarla. Cada quien busca su felicidad. Siempre que dejas de trabajar con alguien a quien quieres te duele, pero nosotros tenemos que luchar por el programa que hacemos desde hace 22 años, que sigue siendo un éxito”.

“Le deseo de todo corazón que le vaya muy bien, es lo único que les puedo decir”, dijo Pati hacia el final de la conferencia.

Acerca del por qué Atala no se acercó con ella para arreglar lo de su contrato, Pati Chapoy dijo:

Añadió que sí canceló la cita que tenía con Atala para el viernes 23 de marzo, un día después de que se notara durante la transmisión de "Ventaneando" cierta tensión entre los integrantes.

Pati añadió que "lo único que (Atala) no dijo fue que jamás se acercó a mí ni a ninguno de nosotros, no nos tuvo la confianza. No hay reemplazos, este es el equipo que tenemos".