Con la sequía de títulos sobre la espalda que pesa cada vez más, Atlas está en la zona baja de la tabla de posiciones y con nuevos problemas de descenso en el panorama. Con este escenario, aunque seguro públicamente no lo reconozcan, ya están pensando en refuerzos. Y, según pudo averiguar Súper Deportivo, la prioridad número uno para el ataque es Mauro Zárate.

¿Quién es el futbolista en cuestión? Este argentino tiene 31 años y juega en Vélez de su país, club del cual surgió y en el que está a préstamo sin opción de compra hasta junio. Su pase pertenece al Watford de Inglaterra y tuvo pasos por Europa por equipos importantes como Inter, Lazio y Fiorentina.

Consultado por este diario, Rolando Zárate, su hermano y representante, reconoció: “Hay un interés de Atlas, pero Mauro quiere seguir en Vélez. Llegado el momento se verá cuál es la mejor opción”.

La negociación

El menor de una dinastía de cuatro hermanos que fueron futbolistas, este delantero de área con buen juego regresó al club de sus amores para tratar de salvarlo del descenso. Y si bien el objetivo está cerca de conseguirse, tanto él como la institución manifestaron la intención que siga.

Como Vélez no tiene una opción para adquirirlo, deberá volver a negociar con Watford. Se descuenta que los ingleses no aceptarán una nueva cesión por lo que es probable que haya que comprarlo.

“Queremos que Mauro siga. Pero estamos dispuestos a pagar un precio razonable”, dijo a Súper Deportivo un importante dirigente del club. Seguramente, Atlas tiene un mayor poder económico para seducir al Watford, aunque la última palabra será del propio Zárate.