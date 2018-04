2018-04-06 14:37:08 | EL UNIVERSAL

El entrenador de la 'máquina' dio fuertes declaraciones sobre Carlos el 'Gullit' Peña.

Según el estratega, Carlos Peña le ha quedado a deber. Foto: Especial.



Pedro Caixinha le mandó un mensaje directo a Carlos Peña, “le he dado más de lo que yo he recibido”.

A la pregunta acerca de que si se arrepiente de alguna contratación para el equipo, dijo: “Carlos me debe más de lo que yo le debo. Debe de haber una complicidad muy fuerte entre técnico y jugador, y.... Bueno, creo que he dado más de lo que me han dado”.

Pese a todo, aseguró que el “Gullit” se quedará con el equipo “por lo menos seis meses más, y ahí vemos si podemos continuar con él”.