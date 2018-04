Kate Hudson anuncia embarazo y sexo de su bebé

A través de un peculiar video en su cuenta de Instagram, Kate Hudson reveló que está embarazada por tercera ocasión y dio a conocer el sexo de su bebé.



En el video, la actriz luce su pancita mientras ella y su familia explotan globos que contienen confeti color rosa.



Hudson explica por qué se había ausentado de las redes sociales y confiesa sus malestares en los primeros meses de su embarazo número tres, el primero con su actual pareja Danny Fujikawa.



"¡SORPRESA!", escribió junto al clip. "¡Si se preguntaban por qué he estado tan ausente de los canales de redes sociales es porque nunca había estado más enferma! Fue el primer trimestre más enfermo de todos mis hijos. Los Boomerangs me daban nauseas, el Superzoom es una forma fácil de tener mi cabeza en el inodoro, las comidas de Instagram me enferman y pensar mucho en los Instagram stories me hacía sentir aún más exhausta de lo que ya estaba. Si me han visto por ahí sonriendo y pretendiendo que todo es maravilloso… ¡Estaba mintiendo!"



"¡PERO! Ya llegué al otro lado de eso y estoy redescubriendo las alegrías de insta/snap", continuó. "Hemos tratado de mantener este embarazo fuera del radar por tanto como fuese posible pero mi pancita está creciendo. Y es demasiado difícil de esconder, y francamente esconderla es más agotador que revelarla. Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos locos de emoción. Una pequeñita está en camino", escribió la actriz.