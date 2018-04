Marcelino Carbajal buscará la reelección como diputado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El diputado local Marcelino Carbajal Oliver habrá de buscar su reelección por el distrito IX de Metepec, por lo que en los próximos días solicitará licencia, adelantó el dirigente de Nueva Alianza Juan José Luna Mejía.A cinco días que inicie el proceso de registro de los candidatos a diputados locales, el dirigente del partido turquesa indicó que su relección obedece a que “es un perfil fuerte, tiene trabajo y un buen desempeño en la legislatura”, indicó.Luna Mejía añadió que “así como Eliseo Molina (diputado local que pidió licencia para integrarse como suplente a la fórmula al senado con Alejandro González Murillo) se separó del cargo, Nueva Alianza está poniendo el ejemplo; así es nuestra forma de pensar, es lo correcto y lo deben hacer todos los institutos políticos”.A la par adelantó que en el distrito de Tizayuca postularán a la ex alcaldesa de Villa de Tezontepec y ex diputada local Amalia Valencia Lucio; en Tepeji del Rio a Irene Soto Valverde (regidora en ese municipio y quien llegó bajo las siglas del PRI), y, en el distrito de Mixquiahuala a Jahaira Acevedo.En cuanto al convenio de candidaturas comunes, entre el PRI, PVEM y Encuentro Social (PES), el dirigente de Nueva Alianza indicó que hasta el momento no se ha podido signar ya que hay algunos detalles por cumplir.Específicamente, lo que mantiene estancado el registro de este convenio son unos documentos que aún no entrega el PVEM; sin embargo, confió en que pronto se entregue y puedan registrar el convenio antes del 11 de abril.