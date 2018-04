Candidatos presidenciales reconocen mensaje de Peña a Trump

Los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade y Margarita Zavala, enviaron su respaldo por medio de Twitter, al mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto en torno a la instrucción de Donald Trump, del despliegue de las fuerzas armadas en la frontera con Estados Unidos.



El Candidato Andrés Manuel López Obrador, escribió “He tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo”.





Durante su gira de campaña en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador candidato a la presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia”, mostro apoyo al mandatario mexicano y aseveró que ante las amenazas se debe estar en unidad.



Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente”, señaló en un tweet “Es correcto que el Gobierno Federal haya fijado una postura frente a los ataques de Trump, pero no es suficiente. Debemos decir con firmeza que las negociaciones con EUA están condicionadas a que cesen las amenazas a los mexicanos. Es momento de unidad nacional”.





En el municipio de Amozoc, Puebla, en gira de campaña afirmó que el gobierno federal debe adoptar una postura de mayor firmeza, “Si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje, lo que ahora sigue es dejarle muy claro al presidente de Estados Unidos que no vamos a tolerar estos ataques y estas amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición, mientras no haya respeto a nuestro país”.



Del mismo modo el panista comentó “El cierre de filas no debe ser entorno a una persona o a un partido, el cierre de filas debe ser con un país y entorno a los intereses de México”.





El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, escribió el siguiente mensaje “Suscribo la firme posición del Presidente @EPN, así como la postura de @RicardoAnayaC, @lopezobrador_ y @Mzavalagc en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional, ante las amenazas de @realDonaldTrump. Unidos somos más fuertes. En breve, un nuevo posicionamiento al respecto”.



Por medio de un video, el candidato comunicó “México con profundo sentido de unidad y orgullo, es un país digno que merece y exige respeto. Ante expresiones que no honran la amistad, que sepa el mundo que México está unido con claridad, con convicción y valentía. Suscribo los planteamientos del Presidente Enrique Peña Nieto así como de los demás candidatos a la Presidencia, en el sentido de hacer fuerza común y defender con estatura, unidad y firmeza nuestra soberanía y dignidad nacional”.





Por su parte la candidata independiente Margarita Zavala, compartió una carta dirigida a Trump, por medio de imagen en Twitter y escribió “Hago un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República a unirnos en esta petición, más allá de nuestras diferencias. México es primero. #JuntosIsTogether”.



La carta dirigida a Donald Trump, en la embajada de Estados Unidos, lo invita a considerar la determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera sur de Estados Unidos, y acepta que ambos países tienen mucho trabajo por realizar en medida de la seguridad fronteriza y el tráfico de armas respectivamente. Por lo cual plateó trabajar en conjunto.