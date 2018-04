Ahuyenta inseguridad inversión en el estado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El aumento de inseguridad en el estado reduce la posibilidad de inversión de empresarios en Guanajuato y particularmente en Irapuato, aseguró el Presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, A.C. (EVMAC), Gerardo Padilla Fuerte, luego de que el Colegio de Contadores diera a conocer resultados de un estudio de campo, donde se demuestra que el 72% de la población tiene temor a la inseguridad.“El impacto del incremento en los índices de inseguridad se vió reflejado ya en el retiro de inversiones de empresas del territorio irapuatense, por lo que los integrantes de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, A.C. (EVMAC), nos sumamos a la convocatoria que realiza el Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, para buscar soluciones a la problemática de seguridad, de la mano con las autoridades” señaló.En días pasados el Colegio de Contadores dio a conocer resultados de un estudio de campo, donde resultaba que aproximadamente el 72% de los irapuatenses siente temor por la inseguridad y que como consecuencia del aumento en robos, asaltos, homicidios ya hay varias empresas que han dejado la región así como empresas nuevas que consideraban establecerse en el Municipio.A través de un comunicado de prensa la asociación EVMAC, hizo un llamado a las autoridades municipales para atender la incidencia delictiva, que no impacta solamente al sector empresarial sino a toda la población.“Es alarmante saber que los empresarios están retirando sus inversiones porque temen no sólo el daño patrimonial, sino que sienten que están en riesgo sus familias y sus vidas, es urgente que se atienda esta inseguridad que no disminuye, sino que se agudiza y se pone más violenta”, comentó.Padilla Fuerte enfatizó la urgencia de hacer una mancuerna de autoridades con la ciudadanía, incluyendo todos los sectores, sobre todo cuando la encuesta realizada por el Colegio de Contadores Públicos refleja que el irapuatense se siente inseguro en la calle, e incluso en la escuela o en su propia casa.“Las autoridades deben dejar de hablar del refuerzo de seguridad, necesitamos que se vea; siempre han asegurado que si algo refleja que no hay problemas de seguridad es la inversión, bueno, pues ya se les está terminando este argumento”, finalizó.El Alcalde Interino de Irapuato, Xavier Alcántara Torres negó que empresas hayan decidido irse de Irapuato por cuestiones de inseguridad, después de que integrantes del Colegio de Contadores aseguraran que al menos 5 empresarios habían retirado sus inversiones.Refirió que después de escuchar dicha declaración, se puso en contacto con el director de Desarrollo Económico, Fernando Vera Noble, quien le aseguró que no tienen registro de partida de inversiones o empresarios por la inseguridad.“No dicen qué empresas fueron. Por otro lado no sólo el gobierno Federal, el gobierno del Estado de Guanajuato y el gobierno Municipal en su momento han anunciado que vienen grandes inversiones para Irapuato, a nivel nacional es el que tiene un crecimiento exponencial de manera económica más alto”, enfatizó.En cuanto a la encuesta que el Colegio de Contadores presentó, en la que señalan que 72% de 400 irapuatenses se sienten inseguros, Alcántara Torres dijo que no busca demeritan la información, sin embargo no confió en los resultados.“No podemos hablar de que sea una encuesta creíble, un verdadero encuestador te da todos los elementos necesarios para poder establecer la metodología que utilizó, los reactivos que utilizó. La Campana de Gauss, tiene que decir el universo de entrevistados, no puede ser así como una encuesta telefónica porque los márgenes de error son altos”, dijo.Declaró que se mostrará respetuoso de la encuesta, sin embargo señaló que ésta no representan el universo real de la ciudad, y agregó que en otras encuestas publicadas por medios de comunicación, los resultados son diferentes.