Se registra Eric Bolívar por una Diputación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ganar el voto de quienes han perdido el interés en la política y la confianza en la democracia será la estrategia de Eric Bolívar Alonzo, quien ya se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) como candidato a la Diputación por el Distrito 11, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).Explicó que es difícil quitar votos a otros partidos políticos que ya se encuentran respaldados por gran cantidad de ciudadanos, sin embargo opinó que existe una gran área de oportunidad en la ciudadanía que se niega a votar, la cual desafortunadamente conforma un alto porcentaje.“El Alcalde con licencia, Ricardo Ortiz, en la anterior elección ganó con 68 mil votos, si tenemos un espectro de 230 mil personas que no votan, nos podemos dar cuenta de lo que eso se significa”, refirió.Los jóvenes serían su principal objetivo, explicó el candidato, quien además dijo que no solo es importante acercarse a ellos porque podrían hacerle ganar sino porque el desinterés político de las nuevas generación es un problema grave que afecta a la democracia y a otros sectores en el país.Recalcó que difícilmente se cambiarán las cosas si cada vez hay menos interés político.“Por supuesto que entiendo como ciudadano que tenemos desilusión muy grande hacia la forma que hemos manejado la democracia, (...) en las manos de tanta gente que no vota está el cambio, si logramos que voten por quién quieran votar, estoy seguro de que las cosas serían diferentes”, dijo.“Viene un proceso mediante el cual el IEEG hace una valoración de documentos que ya habíamos entregado con anterioridad y de ser así en la sesión del 20 de abril ya se nos da el carácter formal de candidatos registrados “, aseguró Bolívar.Explicó que ofrecerá una campaña limpia sin guerra sucia y sin tratar de atacar a sus contrincantes.