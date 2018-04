La Fiera buscará rugir en casa frente a Morelia

“Tenemos aún cosas por mejorar y ofrecer, pero creo que con ese juego o con esa mala forma, como dice por ahí, tenemos 20 puntos y estamos en zona de liguilla, este equipo tiene mucho margen de crecimiento, esperamos encontrarlo en estas últimas fechas y cerrar de la mejor manera el torneo”, aseguró el entrenador de la Monarquía, Roberto Hernández.

Luego de una goleada anteel fin de semana pasado y con una campaña en la no encontraron paso firme, con 15 puntos y en el lugar 15 de la Tabla General, la escuadra derecibe esta semana a, equipo que si bien no ha salido con un futbol espectacular se ha mantenido en los primeros lugares desde el inicio.visitará aluego de una sorpresiva derrota ante Chivas (1-2), pero aún con ese descalabro con 20 puntos se mantienen en lugar 20 de la General y si bien saben que no han mostrado el mejor juego mantenerse en los primeros puestos es la prioridad y confían en que lo van a lograr:El encuentro se espera atractivo, pues se podría pensar que como se han presentado los equipos a lo largo del C-201, León no representa problemática para Monarcas; sin embargo, el territorio de los Esmeraldas ha sido complicado para Morelia según marca la historia.El partido entre, correspondiente a la, se jugará el sábado 7 de abril en ela las