Los candidatos a la gubernatura tienen ya invitación del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), que comanda José Arturo Sánchez Castellanos, para participar en un debate el 28 de mayo.También el CCEL convocó para el 11 de abril a una reunión con organismos de la sociedad civil para sumar respaldos al documento único de propuestas que entregarán a los candidatos el día 18 de abril.El documento está en revisión y todavía no se conoce el contenido. Lo que sí es el que el CCEL ha decidido jugar un rol protagónico en el proceso electoral y eso es importante a la democracia.Los socios que integran el Consejo Coordinador Empresarial de León se reunieron para revisar los avances del documento de propuestas que entregarán el 18 de abril a los candidatos a la Gubernatura. Esta semana entregarán la convocatoria para la asistencia de todos los candidatos. Los capitanes de Coparmex, Canacintra, Amexme, Canadevi, Apimex, Cicur, CICEG, cerraron filas.Otra es la invitación para debatir el 28 de mayo, que ya tienen los coordinadores de campaña. “Esperamos respuesta positiva de todos ellos para participar en este gran ejercicio cívico”, escribió el capitán del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos. Es una de las contadas oportunidades de debate.Para darle más ‘punch’ a las propuestas, el CCEL decidió convocar para el 11 de abril a organismos como el Observatorio Ciudadano de León, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Parlamento Ciudadano, consejos coordinadores empresariales, asociaciones de mujeres empresarias, Coparmex de diferentes municipios, universidades y colegios de profesionistas. Que la voz ciudadana pueda pesar.Entre los convocados también está Concamin Bajío, que comanda el panista Ricardo Alaniz. Aunque varios de los socios del CCEL también están en Concamin históricamente son organismos que caminan por separado, será una buena oportunidad para dejar los celos empresariales de un lado y sumarse.En la etapa previa a campañas el Consejo Empresarial se reunió con las dirigencias estatales de los partidos políticos y todas se dijeron abiertas a participar en las convocatorias y debates. La oposición de foros pide su limosna y el candidato en el poder no puede darse el lujo de decir que no.Por cierto, sin ponerle nombre ni apellido, Sánchez Castellanos mandó en redes sociales un mensaje: “Las propuestas que atenten contra la libre empresa, la economía de mercado y el cumplimineto de la ley, provocarán pérdida masiva de empleos, y las rechazamos... Las ideas propulistas, retrógradas y que no respeten el estado de derecho van en contra del País y no podemos votar por ellas”.En más de temas empresariales, la Cámara del Calzado tiene todo listo para organizar el 10 de abril en sus instalaciones el evento “Industria 4.0: Evolucionar para sobrevivir”. Un buen foro para mandar señales de que no sólo están en la defensa de la industria frente al Acuerdo Transpacífico, sino también en el ataque para empujar a las empresas a sumarse a la revolución en la manera de hacer negocios.El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) por norma debe organizar durante campañas al menos un debate entre los candidatos al cargo de Gobernador, para las 46 alcaldías y las 22 diputaciones locales. La Comisión Temporal de Debates la preside el consejero Antonio Ortiz Hernández y tiene programado sesionar la próxima semana para aterrizar las fechas y lineamientos para esos debates.El lunes 9 de abril el presidente nacional del Partido Verde Ecologista, el zacatecano Carlos Puente, hará gira por León en respaldo a su candidato a gobernador Felipe Arturo Camarena. La agenda incluye una encerrona con los candidatos a todos los cargos públicos, una reunión con al menos 50 empresarios del corredor industrial, conferencia de prensa y una visita a la colonia León II.Camarena García decidió aparecer en la propaganda electoral con el rostro serio, y unos días de campaña con camisa negra. “No puedo estar sonriente ante una situación de Guanajuato de violencia y luto.”, dijo ayer de visita en am. Quiere proyectar el mensaje de orden y experiencia para gobernar.La diputada federal del PRI Bárbara Botello, solicitó a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) detalles sobre la operación del programa de seguridad Escudo. Solicita información de inversión, mantenimiento del equipo, indicadores de medición, vinculación con autoridades municipales y los documentos que consten lo anterior. Veremos si también le dicen que es reservado.La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá un rediseño para impulsar el crecimiento de las PyMEs, ofreció el candidato del PAN-PRD-MC a la Gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en una reunión con empresarios de Moroleón, Uriangato y Yuriria.“Tenemos que rediseñar Desarrollo Económico en Gobierno del Estado, tenemos una secretaría muy efectiva en la atracción de inversiones de empresas extranjeras, pero muy olvidadas nuestras empresas guanajuatenses, hay que apostarle a los guanajuatenses, al mercado interno”, expresó en su mensaje.