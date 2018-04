Crece mercado de belleza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cera de sabores fresa y chocolate, hilo y máquinas de láser, son algunas opciones para las personas que buscan depilarse.Este tipo de servicio dejó de ser exclusivo para mujeres, pues de acuerdo con empleados de centros de depilación, este tipo de servicio también es solicitado por caballeros.Estos establecimientos dedicados al cuidado personal complementan la oferta principal con tratamientos de belleza, masajes y salud de la piel.León cuenta con al menos 28 sitios que ofrecen servicios de depilación, ya sea temporal o permanente.De saboresElegir el sabor de la cera con la que quieres deshacerte del vello, es la opción que ofrece Sara Medina Salazar en su negocio de depilaciones.La cera que emplea es elaborada de manera personalizada para su establecimiento, aparte la esencia contiene vitamina E, lo que la vuelve menos rígida, evitando la irritación de la piel y mitigando el dolor.Al depilar la piel se retiran las células muertas, pues se elimina la primera capa de piel junto con el vello.La atención que ofrece Sara es unisex, “en la actualidad es muy común que los hombres se depilen”, comparte.En el caso de los caballeros, buscan principalmente depilarse la barba por practicidad, para evitar afeitarse a diario, según explicó Medina Salazar.“Quisimos dar un plus al cliente, que cuando te depiles la piel tenga un aroma que te ayude a sentirte bien. En depilación con cera caliente, no todo es malo”, detalla.Adicional al servicio de depilación, ofrecen faciales, masajes y micropigmentación.Hace siete años, Sara inició de manera independiente, pero su conocimiento en este servicio es desde hace 17 años.Una de sus tías, recordó, fue de las pioneras en ofrecer este servicio de depilación en la ciudad, ahí es donde aprendió la técnica y posteriormente se capacitó en el área de belleza.En su negocio atienden en promedio 6 citas por día, con ella colaboran 4 personas: una cosmiatra y tres personas dedicadas a depilar.La certeza de eliminar en 98% el vello de manera permanente, es la promesa en el servicio de la clínica Novo Piel, detalló Mariana Guadarrama Arredondo, gerente de la sucursal.El láser que emplean para depilar es ‘Alejandrita Candela’, esta tecnología, explicó la directiva, mejora el aspecto de la piel, estimula el colágeno, lo que permite que se vea más sana.“Este tratamiento evita que estés invirtiendo dinero toda la vida buscando depilarte; los cambios hormonales no permiten que sea llamado definitivo”, compartió la gerente.Los servicios se ofrecen para ambos sexos y de todas las edades; algunos caballeros buscan depilarse la barba de manera definitiva.En la sucursal León colaboran 5 personas, cuentan con 5 cabinas de servicio en las que pueden atender 50 citas por día. Hace seis meses que se instalaron en la ciudad.Novo Piel surgió en Monterrey y actualmente cuenta con nueve sucursales en todo el país, todas del mismo propietario.Las sucursales se ubican además de Monterrey, en Guadalajara, Saltillo, Pachuca y León.Si bien, la depilación es el servicio principal, la clínica ofrece además tratamientos faciales y corporales, entre los que se incluye liposucción sin cirugía, estiramiento facial y moldeado corporal no invasivos.La franquicia Eye Desing cuenta con el servicio de colocación de extensión de pestañas, pero además, ofrece depilación con hilo.El diferenciador de este tipo de servicio es que es higiénico, pues el hilo que emplean se tira a la basura luego de usarse, es de origen alemán, una mezcla de algodón con sintético para aplicar fuerza.Para depilar se emplea al menos un metro de longitud, se tuerce para enredar y retirar los vellos.Sin duda, se tiene la sensación de arranque del vello, como retirarlo con pinza, explicó Cinthia Pedrero, administradora de la sucursal Panorama.“La vanidad nunca se va, la realidad actual de las mujeres que trabajan es que no tienen tiempo para ellas”, compartió Cinthia.Esta técnica no tiene limitante de exponerse al sol, una vez que se realiza, la duración del crecimiento es de tres semanas, ya que se arranca de raíz.El nicho de mercado al que van dirigido son todas las mujeres, aunque el grupo de edad se concentra en mayores de 30 años.Atienden un promedio de 30 clientes por día y colaboran con 7 personas.La franquicia lleva cinco años en el mercado que inició en San Luis Potosí. Esta sucursal tiene tres años instalada en la ciudad.Si bien la firma es un estudio especializado en pestañas, también ofrecen diseño, depilación y sombreado de ceja, cuya técnica fue otorgada con la franquicia.Actualmente, Eye Desing cuenta con 30 sucursales en la república, Monterrey, Querétaro, Celaya, Morelia, Aguascalientes Irapuato y dos en León, aunque todas están administradas de manera independiente.