Denuncian violencia política ante el IEEG

“Se recibieron incluso amenazas, si te atreves a registrarte como candidata al Ayuntamiento de este municipio, mañana te cierro tu tienda, así literal, así fue y por seguridad de la familia y de las candidatas no digo en los municipios en los que fue, son siete y son candidatas".



“No puedo dejar pasar esta oportunidad para denunciar la violencia política contra la mujer de la que somos objeto en Guanajuato, y también de hacer de conocimiento de que vamos a luchar hasta el último momento”.

La representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Zohe Berenice Alba, denunció ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)Durante la sesión del órgano electoral para aprobar las planillas de candidatos para ayuntamientos de los diferentes partidos, la representante de Morena hizo la denuncia y refirió que en muchos de los casos, alcaldes o alcaldesas (de las que no refirió nombres) presionaron a candidatas de este partido para no registrarse.ya que este es un requisito legal establecido para los candidatos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta misma denuncia se hizo en la sesión del órgano electoral la semana pasada.Berenice AlbaSobre los registros negados a este partido, con motivo de la no obtención de carteles residencia, dijo que también llevarán el asunto a los órganos pertinentes, lo que podría ser ante el Tribunal Estatal Electoral.Recientemente, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato instaló una Comisión Especial para dar seguimiento a las denuncias por violencia política que pudieran presentarse durante el desarrollo del proceso electoral, por lo que este órgano tendría que dar seguimiento al tema.