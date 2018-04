Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, no es nieta de genocida nazi

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

dice una imagen que circula en Facebook y que tiene 12 mil 782 reacciones.La imagen fue publicada por la página Amor por México, que tiene más de 148 mil seguidores en Facebook. Esta página agregó una descripción que indica que el jefe de la Policía Secreta del régimen nazi, conocida como la Gestapo, huyó a Chile después de la Segunda Guerra Mundial; allí, el oficial habría tenido una hija con una mujer de apellido Bentjerodt, según se ha difundido en redes sociales.Verificado 2018 revisó el acta de nacimiento de Beatriz Gutiérrez Müller, pública en la página www.gob.mx, y constató que el abuelo materno es Adolfo Marcelo Müller Oliphant, no Heinrich Müller.Gutiérrez Müller también relató en una carta dirigida a Verificado 2018 que su bisabuelo, Walter Müller, nació en Alemania y emigró a Ciudad Juárez, Chihuahua entre 1892 y 1894. En esta ciudad nació Adolfo Müller, su abuelo, quien fue violinista, acuarelista y fotógrafo y vivió en Alemania (entre 1908 y 1924) y en Chile (desde 1939 hasta su muerte en 1957). Obtuvo su residencia permanente en 1954, según un documento compartido por Gutiérrez Müller.Adolfo Müller se casó con Bertha Bentjerodt el 9 de febrero de 1939 en la ciudad chilena de Valdivia, hecho que se corroboró con una copia del Certificado de Matrimonio que envió Beatriz Müller a Verificado 2018. Por lo tanto, el abuelo de Beatriz Gutiérrez Müller se asentó en Chile antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y no después como dice la información viralizada en redes sociales. De esta relación nació Nora Beatriz Müller Bentjerodt, madre de la esposa de López Obrador.Heinrich Müller fue jefe de la Gestapo -policía secreta alemana-, durante el mandato de Adolfo Hitler. De acuerdo con el archivo “ Counterintelligence Briefs: The Hunt for ‘Gestapo Mueller’ ” de la CIA (Central Intelligence Agency, por sus siglas en inglés), los rumores de que Heinrich Müller huyó a Chile carecen de evidencia suficiente para confirmarlo.El mismo documento refiere que su esposa se distanció, sin embargo, nunca se divorciaron. Además, la CIA relaciona a Müller con tres mujeres: Sophie Dischner, Anna Schmid y Barbara Hellmuth.La CIA menciona que hay fuertes indicios de que Müller murió en el holocausto en Berlín o en algún momento posterior de colaborar con los soviéticos.El nombre de Nora Beatrice Müller Betjerodt, madre de la esposa de AMLO, no se menciona en ningún artículo, ni en los archivos desclasificados de la CIA. Mientras que la supuesta huida de Heinrich Müller a Chile tampoco se confirma, por lo que la publicación de Amor por México no tiene sustento.Müller es el apellido más común en Alemania, de acuerdo con el mapa de apellidos europeos realizado por el lingüista checo, Jakub Marian , por lo que la coincidencia de apellidos entre la esposa de Andrés Manuel y el exmilitar nazi no basta para demostrar su parentesco.