Ricardo Anaya y José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, no tienen parentesco

(sic), así lo afirma una publicación en redes sociales; sin embargo, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Partido de Acción Nacional (PAN) desmienten dicha relación familiar.La publicación en Facebook, que ya cuenta con mil 300 reacciones y ha sido compartida 33 mil 501 veces, está acompañada de fotografías de los tres políticos. En primer lugar se muestra a González Anaya, titular de la SHCP, en medio al ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari y al final al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.El equipo de Verificado 2018 consultó documentos oficiales en los que no se encontró la relación familiar que afirma la publicación. Anaya Cortés es hijo de Ricardo Anaya Maldonado y María Elena Cortés del Palacio, mientras que los padres de González Anaya son José Antonio González Pereira y Marina Anaya Mortera.La supuesta relación familiar vincularía al padre de Anaya y a la madre de González, sin embargo, ésta no existe, según confirmaron los equipos de prensa del candidato y del titular de Hacienda.Por otra parte, la relación entre González Anaya y Gabriela Gerard es cierta y, por tanto, la relación familiar con el ex presidente de México.