Chocan vehículos tras falla mecánica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Agentes de Tránsito de San Francisco del Rincón atendieron un choque entre dos vehículos en el Libramiento Sur.El percance se registró ayer, cerca de una gasera, y al parecer se trató de una falla mecánica en uno de los autos involucrados.A decir del conductor de una camioneta Chevroler, Pick Up, blanca, al llegar al tope que se encuentra en este tramo de la vialidad, su vehículo comenzó a fallar, por lo que no pudo maniobrar para evitar impactarse contra el auto que viajaba al frente suyo.Así lo mencionó Elio, de 27 años, con domicilio en el estado de Jalisco, quien conducía la camioneta; cabe mencionar que no se dieron a conocer los detalles de la avería que ocasionó el impacto.Los oficiales se entrevistaron también con el chofer afectado, quien conducía un Volkswagen, Jetta, gris, identificado como Víctor, de 27 años, quien dijo vivir en Purísima del Rincón.Ninguno de los conductores resultó lesionado, de manera que sólo se trató de daños materiales.