2018-04-07 21:19:41 | CARLOS CAMPOS

Los del Bajío necesitan dos goles en Culiacán si quieren avanzar a la siguiente fase

Celaya careció de contundencia en el MAV. FOTO: Ascenso MX.



Celaya no logró sacar el resultado positivo; cayó ante un Dorados que tuvo pocas llegadas pero fue contundente, Celaya por más que intento hacer daño, Campestrini tuvo una buena noche, el resultado final fue de 2 a 1 a favor de los Dorados.

El primer gol de Dorados cayó al minuto 15, después de una falta en el área, el silbante no dudo en marcar el penal; el encargado en tirar fue Gustavo Ramírez, quien fue con confianza y disparó al lado izquierda para vencer a Roldán.

Pasaron los minutos y Celaya empezó a caer en desesperación, buscó el arco pero sin idea, Juan David y Franz Torres tuvieron oportunidad de abrir la cuenta, pero el arquero de Sinaloa estuvo atento a las acciones y desvío.

El equipo de Celaya comenzó a adelantar líneas, pero no logró concretar, el equipo de Dorados aprovechó un error en la parte ofensiva de Celaya y logró hacer el segundo. Al minuto 42 Gabriel Hachen venció a Roldán para irse al descanso con la ventaja, minutos antes de terminar el primer tiempo Richard Okunorobo salió expulsado por falta sobre Salinas.

Para la segunda parte Celaya realizó cambios, Alfredo Moreno entró para revolucionar el encuentro, al igual Emanuel Villa, en lugar de Toloza y Rodrigo López.

Celaya buscó hacer adelantar líneas buscó tener el balón, a pesar de que Celaya fue en busca del gol, la defensa de Dorados se encerró en la parte baja y no pudo hacer mucho.

El gol del descuento cayó 62, Alfredo Moreno realizó una combinación con Emanuel Villa y con potente disparo venció a Campestrini.

Celaya realizó un cambio más, Arboleda en lugar de Espinoza, pero no hubo contundencia, además de que Dorados mantuvo su defensiva. Celaya necesita dos goles en Culiacán para avanzar a la siguiente fase.