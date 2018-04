Asaltan a capacitadores electorales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos seis capacitadores electorales han sido asaltados en Celaya al cumplir con su labor de notificaciones a los ciudadanos que fueron elegidos como funcionarios de casilla para las elecciones.De acuerdo con, en ninguno de los casos se registraron lesiones.“Estamos hablando de seis o siete capacitadores que han sufrido algún robo de sus pertenencias, no es una cuestión alarmante, no ha habido incidentes mayores... es lamentable para la persona que sufre un robo”, refirió; a las víctimas les robaron principalmente mochilas y celulares.Morales Rivadeneyra señaló que los casos son pocos tomando en cuenta el número de capacitadores.“Me han contado que en algunas colonias sobre todo peligrosas, a los compañeros les piden dinero para que puedan pasar por cierta calle y no les hagan nada, por fortuna a mí no me ha ocurrido nada”, dijo una joven capacitadora.Por esa razón tratan de no hacer su trabajo cuando oscurece y evitan ir solos a colonias conflictivas.informó que han encontrado rechazo de las personas para ser funcionario de casilla, pero no ha sido significativo.“Lo que hacemos es un llamado a la ciudadanía, van a ser visitados y notificados a que participen en el proceso electoral como funcionarios de mesa directiva de casilla, es muy importante que los ciudadanos se integren”, dijo.