Cambiarán techo de Mercado Morelos

siendo de asbesto, por lo que su tiempo culminó.comentó que espera se haga realidad en este año el proyecto del cambio de techo.“El techo se puso en 1970, hace 48 años, y es de asbesto, en ese tiempo se ponía este material, ahora después de tanto tiempo el techo ya esta cuarteado, y aparte despide un polvo que es dañino para la salud, provoca cáncer el asbesto, mismo que ya está casi prohibido” .Ya han tenido juntas con el presidente municipal, cony han estado platicando, y tal vez este proyecto se ponga dentro del programa “Mi Plaza”, el cual el Gobierno del Estado aporta un 60%, la presidencia municipal un 20% y los locatarios el 20% restante.“Estamos hablando de un proyecto de aproximadamente de 6 a 7 millones, para todo el techo que es de aproximadamente 500 metros cuadrados, ya que depende del proyecto, tratando que se ponga una lamina térmica, como esta en el mercado Hidalgo, ocupando la estructura, el alcalde cuando tuvimos la reunión, hablo con el director de Obras Publicas, que si el podía armar el proyecto ejecutivo, teniendo una buena disposición, ya que se necesita el proyecto hidráulico, estructural y eléctrico, para saber si soporta el paso, no esta corroído abajo, los cimientos”.Esperan que en este año, antes de que se termine el mandado delse concluya.Son 250 locatarios los pertenecientes a la Unión, mismos que han externado su apoyo para la realización, ya que al menos cada local tiene 4 empleados, siendo una fuente de 1000 empleos, mismos que han aportado siempre su parte.“Somos varios los que vivimos de este lugar, esta obra es necesaria, y lo bueno es que hay disposición de las autoridades”.Para la realización del proyecto, y para no afectar a la gente, ni puestos, se espera se trabaje de noche, siendo un domo parecido al del tianguis de los lunes, con la respectiva estructura del mercado Morelos.El mercado Morelos fue inaugurado el 22 de diciembre, ya cuenta con 112 años, se hizo en el mandato del presidente Porfirio Díaz, como gEl arquitecto que se encargo de la construcción es un francés que hizo el mercado Hidalgo en Guanajuato Capital, siendo muy parecidos, ambos con estilo francés.Siendo este mercado de los más antiguos de la ciudad, vendiendo todo tipo de productos, flores, nieves, comida, ropa, mochilas, etc. Siendo un referente para toda la ciudadanía que diariamente pasa por sus instalaciones.