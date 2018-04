Regidora del Partido verde no pedirá licencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Laseguirá en su cargo, no pedirá licencia como aspirante a segunda regiduria de la planilla de la cEsto debido a que ni e, el ayuntamiento ni el partido les prohíbe el estar trabajando y postularse a otro cargo público.“Esto con relación de una nota publicada antier titulada ‘Ya se ven en campaña pro no sueltan el puesto’ quiero comentar que mi situación es algo especial ya que mi suplente (Erika Mandujano Aguilar) va como candidata a la diputación local del Distrito XV y se trató este tema con el comité estatal en donde se me dijo que no pidiera licencia, únicamente acudiera a mis comisiones y a las sesiones de ayuntamiento, no asistiendo a ningún evento publico” señaló la regidora.Resaltó que esto será a partir del 29 de abril que es cuando empiezan las campañas y hasta el 27 de junio.El recurso que ella recibe como parte de la regiduría, no se utilizará para dar apoyos sociales que gente acude a solicitar, esto con el fin de que no se preste a malas interpretaciones de mal uso de recursos.“La ley no te obliga a pedir licencia, sin embargo en el partido si nos dicen que pidamos licencia con el fin de no hacer mal uso de recursos; el ayuntamiento no nos ha comentado nada, ya es decisión de cada persona, de igual manera el IEEG no nos pide licencia”, comentó.La regidora seguirá trabajando tanto en el Ayuntamiento como presidenta de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Humanos y Servicios Social de Carrera, al igual que atendiendo a las personas que se acerquen en cuestiones de trámites, desde su oficina.“Esto será durante las mañanas, ya por las tardes y fines de semana me dedicaré a la campaña, que eso no implica que me salga de la ley”, comentó.“A mi si me gusta estar aquí, me vengo temprano, me voy ya en la tarde, 3 y media, 4 de la tarde, pero esto empezará a aplicar (campañas) a partir del 29 de abril al 27 de junio”, finalizó.