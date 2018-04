Celaya en su peor momento; la cosecha final de los desgobiernos panistas…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las cosas no ocurren por simple casualidad; menos aun las cosas públicas, pues ellas son la expresión o suma de lo que hacemos todos en comunidad, o dejamos de hacer.A la autoridad pública sólo le corresponde conducir la inercia social conjunta, en las direcciones que marque una mayoría enterada y participativa;Este es el ideal democrático-participativo que se persigue en muchas latitudes del mundo desarrollado; pero que, desgraciadamente, resulta hoy tan mendaz y fantasioso respecto a nuestras realidades vernáculas.Para quienes crecimos en los años 60´s del siglo pasado, Celaya, el querido terruño, es ya irreconocible merced a la degradación en todos sus aspectos públicos. Esto, si bien corre de tiempo atrás, en los últimos cuatro años ha llegado ya a niveles insufribles…¿Qué ha pasado? la respuesta es obvia: esta degradación ha pegado en sus límites a fuerza de acumular ineptitudes y omisiones, de los gobiernos, y de la sociedad, indiferencia y desarticulación políticas.Y es que, en el eterno desinterés o nula participación cívica de la “mayoría”, se han cumplido estas nefastas profecías; ha sido pues su caldo de cultivo;Así, ante el vacío participativo de la gente, la cosa pública ha estado secuestrada y conducida en contradicción a ese ideal democrático que menciono, por camarillas de rapaces improvisados e ineptos que solo han procurado un personalísimo medro.Esto no es nuevo; sin embargo, sus efectos ahora se traducen en un punto específico de inflexión: la inseguridad y violencia que padecemos y que se empieza a cebar en todos;Y es que esta inseguridad y violencia incontenibles no son un simple aspecto o rubro de nuestra problemática municipal, como suele presentarse; es, por el contrario, un nudo vicioso o colmo que subsume todos nuestros conflictos sociales nunca atendidos, nuestra incapacidad para construir la cosa o res pública…Este desgobierno, o miedo a gobernar, tan propio de las últimas administraciones panistas en Celaya, ha sido la ligadura que explica la fractura en este álgido asunto.Se nos ha querido explicar, o hacernos creer, que la inseguridad y violencia irrefrenables que padecemos provienen de un mero “contagio” de entidades vecinas; y que en esto no hay culpa ni responsabilidad de las autoridades;También se nos ha pretendido explicar cómo un fenómeno aislado, desvinculado al fracaso administrativo de todos los improvisados e indolentes gobiernos panistas;Pero es todo lo contrario; es la más acabada expresión de este su inocultable fracaso…Y es que la inseguridad y violencia en Celaya, y nuestro Estado, ha escalado a niveles máximos desde niveles bajos en el transcurso de tan sólo cuatro años;Y esto no es casual; es la cosecha final de la gran ineptitud sembrada por quienes se han montado en los asuntos públicos, sin tener los arrestos para atreverse a gobernar, ni la capacidad para hacerlo…La zona Laja Bajío, con nuestro Municipio al centro, es un lugar que llama la atención a propios y extraños respecto al súbito aumento en la inseguridad y violencia;Esto, de acuerdo a especialistas en el tema, como Alejandro Hope, no tiene parangón en ningún otro lugar de la República;Nuestra zona de residencia es ahora no sólo el lugar más violento del Estado, sino también del País entero; y en esto no hay exageración…Ahora en Celaya son comunes delitos antes inimaginables, como el robo de vehículos con violencia, el asalto a comensales en bares y restaurantes de la Ciudad, o el robo indiscriminado a todo tipo de negocios, casas o transeúntes.El número de estos delitos va en aumento, y se empiezan a trocar en cada vez más violentos, y extendiéndose a otros más lesivos.Es generalizado el hecho de que en todas nuestras familias hay ya víctimas concretas de estos lastimosos e indignantes hechos;La gente se siente inerme, e incipientemente se organiza entre vecinos para darse la protección que la autoridad no le da, ni menos le puede garantizar;La Ciudad se convierte en un lugar de nadie y también intransitable con la instalación de rejas en calles vecinales, como muestra mayor del gran fracaso administrativo de quienes han estado al frente de la cosa pública…Y lo más trágico, estos mismos ineptos parece pretenden seguir reproduciéndose en el poder de modo eterno, no obstante a que en realidad nunca se han atrevido a gobernar…@inigorota