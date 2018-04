“Consejos al candidato. Diego: ¡El campo!”

Como expresé en artículo previo, en Guanajuato no hay duda, el ganador será Diego Sinhué, candidato del PAN...

¡No!, no soy panista, de hecho no milito en ningún partido y soy crítico de todos porque estoy convencido de que la partidocracia es un cáncer para el sistema político y de gobierno de México; tampoco soy adivino, ni gurú; simplemente que con las estructuras y las alianzas políticas creadas por el panismo guanajuatense, complementado por la estupidez, falta de organización, de democracia al interior y de trabajo político de las “otras fuerzas”, el PAN, en Guanajuato va en caballo de hacienda (dicho popular).Una vez dejado claro lo anterior y en seguimiento a mi compromiso de “orientar” al candidato en estrategias y formas, no para ganar la elección (que como dije es un hecho), sino para sentar las bases para tener un apoyo ciudadano mayoritario al gobernar y adelantar proyectos que le den ventaja desde el inicio de la siguiente administración, en beneficio de Guanajuato.Decía en artículo previo: “creo que Diego Sinhué debe priorizar el campo”. Además, creo que dado su discurso en Xichú de compromiso con las comunidades, el candidato debe incorporar al sector social, comunidades indígenas y grupos vulnerables a la modernidad. Adicionalmente, desde twitter, como mensaje de campaña Diego ha expresado: “Hay cosas que tenemos que mejorar, necesitamos apoyar más a los Guanajuatenses y por eso vamos a jugárnosla por la gente.” “Hay que arrancar a los jóvenes de la delincuencia.” “Les pido a los jóvenes que no dejen de luchar por lo que quieren, que no dejen de soñar, que no dejen de luchar por sus derechos.” “A los micro y grandes empresarios que quieran invertir, en beneficio de los guanajuatenses, se les dará el apoyo para hacer crecer su negocio, es muy importante generar más y mejores empleos.” “La propuesta de seguridad se fortalecerá y enriquecerá con la participación de la sociedad…” Mejorar, inversión local, más empleos, combate a la inseguridad, participación social y añadiría yo: arraigo a las comunidades con oportunidades de empleo y autoempleo, combate a la inseguridad con organización social, combate a la migración con desarrollo rural, combate a la desintegración familiar con desarrollo económico y combate a la pobreza con el aprovechamiento “inteligente” de nuestros recursos, todo eso se puede alcanzar con un proyecto estatal con impacto nacional: “Agroindustrias Estatales de Guanajuato”, proyecto que tiene como objetivo proporcionar infraestructura, innovación, tecnología y los canales de comercialización necesarios a la sociedad rural, para reactivar el campo guanajuatense y para transitar del sector asistencial al sector productivo a miles de guanajuatenses e incorporarlos a la globalización con ventajas, apostándole al trabajo, ingenio y organización de la gente para que, tomados de la mano con su gobierno, construyamos gobernanza para conducir a Guanajuato a un mejor futuro.¡Iluso!, estarás pensando estimado lector, pero no ¡No soy iluso!, soy un soñador convencido que el ser humano organizado, con claridad de ideas y objetivos y formado con valores comunitarios y solidarios ¡Puede hacer milagros! Además, Guanajuato tiene una plataforma increíble: ¡Xonotli!, el parque agro tecnológico que se encuentra en Mexicanos, una comunidad cercana a Salamanca y que con mil hectáreas bien puede convertirse en la Universidad del Campo para Guanajuato y el constructor de infraestructura, en todo el estado, que permita fortalecer a los municipios, a las comunidades y a la sociedad rural, al incorporarlas de ¡Ya! a la globalización y a la modernidad, en condiciones de competencia que hoy solo tienen los privilegiados, como Don Javier Usabiaga. Es decir, si el gobierno lleva infraestructura, tecnología, innovación, canales de distribución, estrategia de comercialización y apertura de mercados al campo guanajuatense desde ahora, al inicio del siguiente gobierno se tendría la plataforma para cumplir con los compromisos que Diego Sinhué hizo y está haciendo a las comunidades de Guanajuato y a los guanajuatenses en general.Xonotli nació con el estigma de los terrenos adquiridos por Juan Manuel Oliva para la refinería que prometió y no cumplió Felipe Calderón, pero ya es un activo de Guanajuato y su origen no interfiere con darle un uso inteligente para beneficio de todos, además tiene un “plus”, un Consejo Ciudadano. Estoy convencido, desde Xonotli se puede construir un proyecto cuyo impacto económico y social, cimentado en la organización del campo por sistema producto, influya en todos los municipios para que, apoyados en las estructuras de migrantes y casas Guanajuato, nos convirtamos en los fenicios del siglo XXI al atender comercialmente a los mercados nacionales y mundiales con productos guanajuatenses, que bajo un modelo de cooperativismo controlado, permitan un cambio de paradigmas económicos en la distribución de la riqueza ¡En beneficio de las mayorías!,… Xonotli puede convertirse en fundamento de los cambios sociales y económicos que requiere el campo en Guanajuato para vivir en paz y con tranquilidad… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.