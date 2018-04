CONTRASTES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por un lado, se nos presentan una serie de avances que hemos tenido como país, los cuales contrastan con los retrocesos que también hemos tenido. Son muchos en ambos casos, pero generalmente nos damos a la tarea de resaltar las partes que consideramos negativas, frente a las positivas, que también deben ser tomadas en cuenta. Respecto a las partes positivas, nos anima un miedo exacerbado de perder lo que hemos logrado, sobre todo cuando se trata de un cambio de régimen, pues consideramos al actual gobierno, como ineficiente e incapaz en términos generales y por eso se busca un cambio. Dentro de los avances, tenemos que reconocer varios de ellos, pues sería prolijo enumerar todos los logros obtenidos y solo mencionaremos unos cuántos: hoy tres millones de universitarios fueron a clases sin pagar ni un centavo; Es un hecho que la cadena de tiendas Oxxo, instalará más de 600 gasolineras, gracias a la reforma energética; Diconsa llevó todo tipo de abarrotes el día de hoy, a las comunidades más alejadas del país; El seguro popular en teoría proporciona seguro de gastos médicos mayores a la mayoría de la población; México construye hoy día, uno de los aeropuertos más modernos del planeta en que vivimos y así podríamos seguir enumerando uno a uno los beneficios que ofrece nuestro país, hasta el cansancio, sin embargo a reserva de ser reiterativo, tenemos temor fundado de perder esas partes positivas, pues estamos acostumbrados a ello. Es necesario hacer notar las partes negativas que tenemos como país: La inseguridad que nos asola como nunca antes lo había hecho y que nuestro gobierno no está cumpliendo cabalmente, pues está siendo ineficiente. Debemos destacar la gran corrupción existente en nuestro país, a través de la cual se pierden miles de millones de pesos, entre mordidas que son las menos, pero la gran corrupción que nos corroe a todos, se da en el propio gobierno, sin que nada ni nadie lo impida hasta ahora, pues se ha hecho un modus vivendi. Debemos mencionar la impunidad, que es considerada como un hecho generador de la corrupción y de los delitos en general, que normalmente no son castigados con ninguna pena, pues quedan en el desconocimiento general. Estamos inmersos en nuestro país, en un proceso electoral que, en materia federal de manera principal, terminará el próximo mes de Julio. Cada uno de los candidatos promete acabar de tajo, con los males que aquejan a nuestro México, entre ellos la mencionada inseguridad, la corrupción y la impunidad, sin considerar que ninguno de ellos está investido en caso de ganar la elección, del poder suficiente para terminar de tajo con todos esos males y sin embargo lo prometen y lo dan por hecho. Esto no se da solamente a nivel federal, sino también en el ámbito estatal y por que no decirlo, en el municipal. Debemos considerar en el caso de los tres partidos principales y sus alianzas, cual es la opción más conveniente para el país. Si analizamos la propuesta de López Obrador que encabeza hasta ahora las encuestas, vemos que se trata de un modelo propuesto, que implica un retroceso para el país, ya que regresaremos en el caso de que ganara las elecciones, a un proteccionismo que no es conveniente para nuestro país, tomando en cuenta que no es aceptado este candidato por la mayoría de la clase pensante de nuestro país, que en forma desafortunada, no representa más que una minoría que exige ser tomada en cuenta. José Antonio Meade que representa al partido y gobierno corruptos, que podemos concluir que no ganará la elección, mas que nada por lo que representa, aunque el se trate de mostrar como un ave pura, que no lo es. Nos queda Ricardo Anaya, que proyecta un México moderno y que es considerado como un joven inteligente, que está avanzando en las encuestas, a pesar de la guerra que ha emprendido en su contra el propio gobierno, por lo que tiene posibilidades de ganar esta elección. A propósito de esta guerra, hubo declaraciones de Fernández de Cevallos, en el programa de Pepe Cárdenas, en donde mencionó que le fue entregada toda la documentación por Ricardo Anaya, relativa al supuesto fraude del que se le acusa y que todo lo encontró en orden, por lo que no se justifica de ninguna manera la persecución en contra de Ricardo. Esta información está en la página del candidato, para que toda persona interesada la pueda ver. Lo que, si debemos considerar, es que seguiremos sujetos a una serie de contrastes, sin que nos podamos zafar de ellos, pues nadie tiene una vara mágica para resolver todos nuestros problemas, según se ve en el panorama que se nos presenta, ya que estamos sujetos a toda clase de emociones que son inherentes a nuestra naturaleza de humanos y que son componentes de los procesos electorales que ahora nos enfrentamos. Esperamos que Ricardo Anaya, nos convenza a la mayoría, de sus proyectos electorales.