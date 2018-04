HASTA QUE POR FIN PEÑA ENFRENTA A TRUMP

El jueves pasado el presidente Peña, ¡por fin! enfrentó a Trump y le dijo sus verdades. En un discurso, muy bien redactado y patriótico, Peña puso en su lugar al payaso de Trump y defendió con firmeza la dignidad y soberanía de México.

Cuando yo escuché el discurso, la verdad me impactó. No creía que Peña hablara de esa forma. Se siente una emoción muy grande, cuando se defiende a nuestra patria. Si algún defecto tuvo ese discurso es que se pronunció demasiado tarde. Ese pronunciamiento se debió de haber dicho desde hace meses. Pero más vale tarde que nunca. Y se piensa que por su bajo nivel de aprobación de Peña, lo obligaron, sus asesores o Carlos Salinas, a decir ese discurso. También para ayudar en la campaña a Meade, quien por cierto ya rebasó a Anaya con 6 puntos y está en el segundo lugar. Esta encuesta fue realizada la semana pasada por varios periódicos capitalinos.En la parte central de este discurso Peña Nieto le dijo certeramente a Trump que "Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa dirija nuestras acciones". Estas palabras son dignas de aplauso. Así es, El payaso y perverso de Trump usa a México para echarle la culpa de todos sus fracasos y frustraciones que tiene en su caprichosa e inmadura forma de gobernar. Este individuo es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos y su locura está provocando una guerra comercial con China y con muchos países. Es un indigno e intruso del poder. Es un error histórico y producto del fraude electoral y manipulación cibernética ayudado por los rusos. Gobierna irresponsablemente desde el Twuitter y escribe estupideces.Lo que motivó este discurso de Peña es que a raíz de la caravana centroamericana conocida como el "Viacrucis del migrante" de unas mil 500 personas, la mayoría Hondureñas, el payaso de Trump, movilizó a la guardia nacional para que custodie la frontera para que no pasen, porque dice que son un peligro para su seguridad nacional. Por favor, un país de más de 200 millones de personas ¿va a resultar afectado por 1500 personas que lo que buscan es un mejor modo de vida? ¡Qué lo que quieren es salir del infierno en el que viven! De verdad que este tipo no es humano, es un perverso y ruin individuo que no le importa las condiciones de vida de otras personas. Esta movilización de la guardia nacional hacia la frontera sur, es un acto de hostilidad hacia nosotros que por fin motivó la reacción de Peña Nieto. Fue una reacción tardía, reitero, pero peor es tarde que nunca. Por cierto, las burlas hacia Trump no se hicieron esperar y el articulista Andy Borowits escribió en la revista The New Yorker que México habría aceptado el tratamiento psiquiátrico de Trump, pero cuidado -dijo- porque este tratamiento podría salir más caro que el muro fronterizo. Jajaja.En este espacio, yo he criticado mucho a Peña Nieto por sus innumerables errores y corrupción habida durante su gobierno, pero ahora aplaudo esta acción en defensa de México. Pero que esto no sea la excepción, sino la regla y que, de aquí en adelante, no se deje intimidar por la retórica negativa y altisonante de Trump y que le responda de inmediato a sus bravuconadas, y si lo hace, tendrá el apoyo y respaldo de todos los mexicanos.POSDATA UNO.- Todas las gasolineras roban, aunque algunas más que otras. Yo ya sabía que en la gasolinera de Francisco Juárez, la que está en bodega Aurrerá robaban gasolina. Y para corroborarlo fui y le puse 100 pesos al vehículo y el marcador del carro marcaba que había gasolina para 70 kilómetros. Después de ponerle no varió y siguió el marcador con esa misma cantidad, por lo que no le pusieron ni un litro. ¡El robo fue del 100%! Por su bien no vaya a cargar gasolina a esa gasolinera, estimado lector. En la próxima manifestación que hagamos hay que cerrar esta gasolinera.Por cierto, hablé a la línea de la Profeco y nunca pude hablar con una persona. Siempre de la contestadora me pasaban a otra línea y luego que estaban ocupados los operadores. Mandé por escrito una queja, a ver si la atienden. Por eso he escrito que en México la gasolina es cara y todavía nos roban los gasolineros.POSDATA DOS.- En el pasado artículo puse, equivocadamente, que el cumpleaños de mi nieto Ricardo Eugenio Chaurand era el viernes 30 de octubre. No, fue el pasado viernes 30 de marzo. Una disculpa por este error de dedo.