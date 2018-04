Por escandalosos 'silenciarán' a bares

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El titular de Fiscalización Efrén López Rodríguez anunció que frente a las quejas por exceso de ruido en el Centro de la ciudad, se ‘calibrarán’ aparatos de sonido de bares para evitar molestias a los ciudadanos.Y es que vecinos de los barrios de Sopeña y Cantarranas, y de las Plazas de Mexiamora y Elisa López López presentaron un escrito con varias firmas, en el cual exigen controlar el ruido que generan establecimientos en altas horas de la noche.Incluso se quejan de la falta de seguridad, ya que operan como terrazas en edificios con pisos de viguería, los cuales podrían colapsar por el peso de las personas, el mobiliario y el movimiento generado.Los vecinos se quejan de negocios como La Guanajuatense, la cual tiene un exceso de ruido, argumentando que tienen permiso de Fiscalización Municipal hasta las 4 de la mañana.Además de que existen otros negocios como Why Not, La Oveja Negra, Don Olé, No le digas a Mamá, entre otros, ubicados en calle como Cantarranas, Sopeña, Agora del Baratillo, entre otras.Frente a esta situación los vecinos mediante firmas, solicitaron la intervención del municipio, para supervisar y controlar las quejas con acciones como aislar el sonido que emitan estos establecimientos.Al respecto, el titular de Fiscalización Municipal comentó que ya recibió las quejas del exceso de ruido, por consiguiente se reunió con líderes del este sector, para atender esta problemática.“Ya se les había solicitó hacer un estudio de sonometría, tenían contratado al profesional, se inició el proceso y se pidió que para darles un permiso de extensión de horarios que presente el estudio.“El cual deberá incluir el punto de volumen que puede utilizar cada establecimiento, pero no solamente lo vamos a dejar a la buena voluntad de que lo cumplan, ya que se dejará equilibrado el equipo para que no puedan utilizarse a mayor volumen”, apuntó.El funcionario municipal comentó que ya no permitirá la música en vivo en las terrazas, ni en zonas abiertas que no hayan hecho el trabajo de sonorizar el establecimiento con los vidrios adecuados, y si no cuentan en la pared con los elementos adecuados para inhibir el exceso de ruido al exterior.