Se disculpa Auld: No fue robo, fue error

Y es que la ex regidora fue sentenciada a 2 años y cuatro meses de cárcel, por desviar alrededor de 48 mil pesos de la partida de apoyos sociales para la compra personal de alimento para perros, café importado, chocolates, arrachera y cremas embellecedoras.

Aunque al final, la regidora no ingresó a prisión, al conmutar la sentencia a cambio de hacer servicio social a favor de la comunidad, pagar una multa y reintegrar el recurso gastado en artículos y alimentos.Al respecto la ex regidora precisó en su carta que “una vez que me fueron formuladas las observaciones correspondientes, advertí que las comprobaciones del monto ya referido, se efectuaron equivocadamente, de ahí que,mucho tiempo antes de que se iniciara procedimiento penal alguno, inmediatamente, me dispuse a reintegrarlo en su totalidad a la Tesorería Municipal.Y que es la única responsable por las consecuencias de sus actos,