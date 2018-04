Un alemán con corazón tuzo

Una invitación a ver partidos de la Concachampions 2016-2017 hizo que el alemán David Sören se hiciera seguidor de los Tuzos del Pachuca.



Estuvo en México durante un año impartiendo clases de inglés gracias a una fundación y ahora en una segunda etapa de un mes hace lo mismo en un kinder ubicado en San Agustín Tlaxiaca.



Sören fue parte de los seguidores de los Tuzos que apoyaron ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.





"Le voy a los Tuzos. Desde que me invitaron a ver sus juegos me hice aficionado, tengo la playera y me voy el miércoles a Alemania, así que vine a despedirlos".



"Un amigo fue quien me llevó y ahora ando acá en Puebla con él. Doy clases de inglés, vine un año y ahora un mes, ya son dos ocasiones que vengo a México", dijo David.