Después de casi 5 años sin presentarse en solitario en México, The Killers regresó como parte de su gira Wonderful Wonderful, con la que los originarios de Las Vegas, Nevada, promocionan su quinto álbum de estudio.

Durante el tercero de los cuatro conciertos que la banda ofrecerá en México, el escenario lució una iluminación impresionante estilo Las Vegas.

Y en punto de las 21:30 horas comenzó a sonar Wonderful Wonderful título de su álbum, continuando con su más reciente éxito The Man. El vocalista Brandon Flowers, dio la bienvenida en perfecto español: “Hola México, bienvenidos a nuestro maravilloso show, somos The Killers”.



El vocalista continuó su interacción con el público, leyendo carteles realizados por los fans que pedían subir al escenario y unirse a tocar con ellos.

Fue entonces cuando Flowers permitió que un fan tocara la batería para la canción For Reasons Unknown, pero tras un intento lleno de nerviosismo, el fan falló y dio oportunidad a otro de subir al escenario.

Después el fan José Luis pudo subir al escenario y asombrar a todos con su habilidad para tocar la batería e incluso se permitió tocar un solo, por el cual se ganó que el público ovacionara su nombre.

El grupo continúo deleitando a todos sus fans con éxitos como Miss Atomic Bomb, Human, Somebody Told Me, Spaceman y justo antes de cantar I Can´t Stay, Brandon, dio otro mensaje en español: “No hay nada noble en sentirse superior a tus hermanos y hermanas, la verdadera nobleza está consigo mismo”.

Dando paso a un intermedio en el cual el vocalista Flowers cambió de vestuario, para lucir un traje dorado de pies a cabeza.

Regresando con Runaways, All This Things, canción acompañada por una lluvia de papelitos de los colores de la bandera de México, para continuar emotivamente con las canciones Read My Mind, Just Another Girl y terminar con los éxitos When we Where Young y Mr. Brightside.



Con una duración de poco más de dos horas la banda se despidió de un Foro Sol iluminado por las lámparas de los celulares de los más de 65 mil asistentes, esperando cerrar su gira por México el día sábado en la primera edición de festival Corona Capital que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara.