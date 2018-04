Alcalde argumenta motivos de agenda

El regidor Miguel Rodríguez Chávez informó que el cabildo de Tlaxcoapan tiene alrededor de dos meses sin sesionar, incluso, ya se han ingresado escritos para solicitar se les convoque a sesión pero hasta hoy no hay una fecha para hacerlo.

Durante entrevista, Rodríguez Chávez señaló que hay muchos temas pendientes que no se han podido abordar ya que no han sesionado, uno de ellos es abordar los hechos que se suscitaron en el centro de salud el pasado 19 de febrero en donde funcionarios del municipio participaron.

Además, se debe abordar el tema del titular de Seguridad Pública, Abundio Hernández, el cual hace algunas semanas dejó el cargo.

Cabe mencionar que desde el pasado 20 de marzo ingresó un escrito dirigido al presidente municipal, con atención a la síndico procurador en donde se solicita se escriture el terreno que donó el ciudadano Ángel Cruz para ser usado como camino alterno de la construcción San Pedro que servirá como salida para la empresa Munsa.

La respuesta de la síndico fue que el tema se abordará en la siguiente sesión de cabildo.

ALCALDE DA SU VERSIÓN

Al cuestionarle al alcalde Jovani Miguel León Cruz sobre la razón de que no se ha sesionado, informó que por cuestiones de agenda no ha tenido tiempo que le permita estar en sesión ya que se encuentra gestionando, y por eso no se ha convocado.

Al cuestionarle la fecha de la última sesión, dijo que no recordaba el día exacto pero que estimaba que fue en febrero, mientras que el regidor informó que fue enero.

Finalmente, el presidente municipal afirmó que este mes sí se tendrán sesiones, incluso, comentó que la regidora Lizeth Vargas Juárez ingresó un escrito para solicitar se convoque a sesión a la brevedad.