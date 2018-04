Aseguró que aún tiene pendientes como legisladora.

Simey Olvera, diputada local y candidata a una curul federal, justificó ostentar ambas encomiendas porque tiene temas pendientes en el Congreso local.

Aunque reconoció que llegará un momento en el que evaluará continuar, sobre todo cuando estén avanzadas las campañas; mientras tanto, no renunciará a la dieta de 47 mil 538 pesos mensuales que gana un diputado en Hidalgo.

En entrevista, la legisladora dijo que es congruente ostentar un cargo mientras realiza su campaña, puesto que ha trabajado de manera correcta durante el tiempo que lleva de encargo.

“La congruencia está en el trabajo, ahí no hay forma de negar lo que se hace. Hemos estado cumpliendo siempre y soy de las únicas que nunca ha faltado. En un trabajo aspiras al desarrollo, a la oportunidad de poder crecer. Aquí he hecho mi trabajo y ahora estoy aspirando a una candidatura federal”, dijo.

Aseguró que no se ha separado de su cargo porque hay trabajo pendiente y lo único que podría ser un obstáculo es la carga de la agenda, porque tanto las campañas como la labor legislativa se podrían cruzar.

“Los tiempos son los que se complican, ahorita podría estar haciendo campaña pero estamos cumpliendo en las dos encomiendas. No me he separado de mi cargo porque tengo una responsabilidad en la que también estoy cumpliendo, tenemos varios pendientes que no quiero dejar así”, dijo.