Más personas iniciarán huelga de hambre con ex alcalde, anuncian

Pobladores de Tlaxcoapan anunciaron que el lunes se sumarán más personas a la huelga de hambre que mantiene el ex alcalde Miguel López Hernández, ya que hasta el momento no hay acuerdos para que cambien el trazo de la calle San Pedro y no afectar el terreno del centro de salud.



Rodrigo León Cerón, enlace institucional del gobierno estatal, sostuvo una reunión con pobladores de Tlaxcoapan, en donde comunicó a los presentes que el terreno del centro de salud se puede expropiar por el gobierno del estado.



Esto, bajo dos premisas: que sea para beneficio social y que se pague la afectación, aunque aclaró que el espacio ya es propiedad del gobierno estatal.





Los presentes reviraron que la obra no es ni para beneficio social ni se ha pagado la afectación, por la que no existe justificante, así como tampoco se está respetando la voluntad del pueblo que donó el terreno bajo la condicionante de que fuera para una futura ampliación del centro de salud.



Le solicitaron una reunión con representantes de gobierno que tengan la facultad de decisión para llegar a acuerdos con relación a lo que se hará con la calle San Pedro.



Mientras eso no suceda, amagaron que no se levantará la huelga de hambre e incluso el lunes se sumarán más voluntarios, dijeron.