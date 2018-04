Piden a ciudadanos votar por las mejores propuestas

Será la gente que decida si quiere diputados "levanta dedos", que los resultados se basen en la falta de propuestas y en donde impere el dinero o si quieren que las cosas se hagan distinto, declaró Gloria Romero, candidata a diputada local por el PAN en el distrito Tula.



En entrevista para AM Hidalgo, Romero León señaló que existe un descrédito de los candidatos entre la ciudadanía pero es mejor entrarle a quedarse en casa quejándose sin hacer nada ni proponer soluciones.



"Si queremos los mismos resultados, sigamos votando por los de siempre. Si queremos que las cosas cambien, también nosotros debemos cambiar la forma de decidir nuestro voto" enfatizó.



Asimismo, puntualizó que lo peor que puede pasar es que en estas elecciones también impere el dinero y la compra de votos y que el sufragio no se base en propuestas y resultados concretos.



Al cuestionarle si piensa que el no ser del distrito le puede afectar, afirmó que no, ya que es una persona de resultados, es una representante que no se queda callada y que sí no sabe algo lo investiga.



Por lo que la gente puede tener a un diputado que solo vaya a levantar el dedo o puede contar con una diputada de propuestas y trabajo, eso es lo que debería importar al momento de emitir el voto, afirmó.



Por último señaló que no cree que el dinero tenga que ser el que abandere las votaciones, porque "si para llegar al poder se requiere comprar la voluntad de las personas prefiero quedarme donde estoy, pero espero que eso (dinero) no defina las candidaturas".



Gloria Romero es diputada local con licencia y durante su intervención en el Congreso de Hidalgo subió 47 trabajos al pleno: 23 iniciativas y 23 asuntos generales. Entre el compendio de su trabajo destaca la adaptación de jornadas laborales en favor de madres solteras que trabajan.