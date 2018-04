¡Terminan las vacaciones!

“Hemos estado en comunicación con las instancias de seguridad de los diferentes municipios y algo que nosotros hemos detectado es que efectivamente ha habido un seguimiento muy puntual de los padres de familia, se habla de que al menos en una escuela se vio la posibilidad de algún robo, donde se encontraron personas del plantel y los mismos padres de familia optaron por acudir a las autoridades para evitar cualquier afectación a los centro educativos”, dijo.



“Cada una de las escuelas establece estrategias para resguardar bienes y hacer monitoreo de los planteles, así que cada comunidad, cada plantel establece sus estrategias, todas las escuelas de la región lo hacen y atienden a las propias características de los planteles y de las comunidades”, finalizó.



El delegado de la región Suroeste Gabriel Espinoza, explicó que además alrededor de de 8 mil maestros en las 1 mil 645 escuelas retomarán las labores docentes este lunes 9 de abril.Durante esta temporada no se han tenido reportes de robo o vandalismo a escuelas de la región, salvo por un presunto intento de robo que gracias a la participación de habitantes alrededor de las instalaciones del plantel educativo no se concretó.A pesar de lo anterior, Gabriel Espinoza señaló que se revisarán las aulas a fin de asegurar que no falte nada y que todo se encuentre en las mismas condiciones que hace dos semanas.Recordó que cada una de las escuelas se organiza y que con la buena y activa participación de los padres de familia se trabaja para evitar saqueos en los planteles educativos.