Centro Fénix cumplen sueños de pequeños

2018-04-07 11:27:26 | AGUSTÍN CERVANTES | La Piedad, Michoacán

Enrique Medina y Walter Daniel Gutiérrez les enseñan valores y los entrenan en el futbol.

Fusionan sus conocimientos Enrique Medina y Walter Daniel.



Al igual que ellos, un día cuando apenas iniciaban su sueños para destacar en su deporte favorito encontraron el respaldo de personas importantes para hacerlo realidad. Hoy Enrique Medina y Walter Daniel Gutiérrez le regresan ese empujón a la vida dedicando tiempo al Centro de Formación Fénix.

Con algunos meses al frente de este proyecto, los dos entrenadores coiciden en que están haciendo lo que más le gusta que es el futbol, pero con una gran responsabilidad al portar decenas de sueños de los niños y jóvenes que han llevado a este proyecto de futbol.

Enrique “Quique” Medina quien fuera jugador profesional con equipos como Ayense, Irapuato y Reboceros (Segunda División), dijo: “Estoy a gusto aquí, no lo puedo negar, esto me apasiona pero qué bueno que me tocó aquí en mi tierra aportando lo poco que sabe uno a estos chicos”.

Cada niño que ha llegado, su primer comentario es jugar algún día en un club de Primera División, una ilusión que los profesores no les “matan” al contrario, lo preparan para que vaya apreciando el panorama de este ambiente.

Hay niños desde 5 años hasta jóvenes de 17, cada uno lleva en su mente un propósito que en cada entrenamiento recuerdan cuando están en los ejercicios.

Tras el paso por otros proyectos que también inició y algunos en los que no tuvo la continuidad, el Director del Centro de Formación de Futbol Fénix, Walter Daniel Gutiérrez, asegura que “con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era sólo cuestión de preparanos para ver esto realidad y con la buena respuesta que ha tenido nuestro trabajo”.