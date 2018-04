Se estampa conta muro de contención

Se trata de una camioneta pick up Tacoma, color blanco con placas MU6772J de Michoacán, conducida por Osvaldo Ramón Mejía Posada, de 33 años, con domicilio en la calle Ocampo número 28, en Numarán.



Los oficiales de Tránsito realizaron el peritaje del accidente para determinar los daños, tanto de la unidad como del muro fijo, luego de esto, la camioneta quedó a disposición de las autoridades correspondientes en tanto se deslindan responsabilidades.

Se dijo que Osvaldo Ramón circulaba en dirección a Numarán cuando se impactó contra el muro de contención.Posteriormente llegaron al lugar elementos de Tránsito y de la Policía Michoacán para atender el incidente.El tráfico que circulaba en la madrugada por esta vialidad, no se vio afectado, ya que al no ser un percance mayor no se cerró ningún carril, sólo el área donde estaba la camioneta, pero un agente de Tránsito abanderó para evitar otro accidente.