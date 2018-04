Encuentra Nueva Alianza a su candidato en Facebook

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Eles elSin experiencia previa, el sociólogo de 34 años fue invitado a encabezar la contienda por ese partido tras comentar en Facebook que quería participar en la política.Es primera vez que el Panal postulará a un candidato propio a la Alcaldía de León, lo mismo que al resto de cargos en la entidad.“Quiero escuchar a la gente, poner mi granito de arena para mejorar a mi ciudad y no quedarme sólo en las pláticas y quejas con los amigos”, comentó en entrevista sobre el motivo que lo llevó a aceptar la candidatura.trabaja actualmente como maestro de Inglés a nivel superior en lay también en la preparatoria del Colegio Británico. Antes estuvo casi tres como promotor en el área de vinculación de la Dirección de Prevención del Delito, en el Municipio de León.De los 8 a los 18 años vivió en Dallas, Texas, a donde emigró con sus papás y tres hermanas menores para que la famiia pudiera salir adelante. Regresó para estudiar Sociología en el Instituto de Ciencias, Tecnologías y Humanidades, en Irapuato.El candidato aseguró que en su campaña irá a donde otros políticos no llegan, y mucho menos escuchan de verdad.No tiene un patrimonio personal para gastarlo en campaña y tampoco sabe cuánto le entregará el partido con ese fin, pero no está preocupado y sí dispuesto a trabajar duro.De su infancia y adolescencia en Estados Unidos compartió que aprendió el valor del trabajo y que el fruto de ese esfuerzo debe ser de las familias y no para engordar la burocracia.Anotó que cree en que el dinero debe estar en los bolsillos de los ciudadanos y no en el del Gobierno, y se necesita una autoridad que respete las libertades económicas y sociales del ciudadano.La primera regidora de su planilla es la