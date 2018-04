Les preocupan homicidios

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A elementos deles preocupan los homicidios de los que han sido víctimas cuatro policías en lo que va del año, tres del sábado hasta ahora.Dijeron sentirse desprotegidos durante las noches, puesto que aunque cuentan con el apoyo de elementos de lay de las, éstos no quieren salir a hacer rondines por las noches.“Se la pasan jugando futbol a esa hora en el edificio de la Policía, se quejan de que el agua no está caliente y de que no hay instalaciones adecuadas... no quieren salir a patrullar en las noches, cuando más los necesitamos”, comentaron.Los elementos municipales trabajan en turnos de alrededor de 35 elementos, aseguraron, y “de esos 35 uno de nosotros es enviado al pórtico de Presidencia, otro a barandilla, dos en cabina y así se van restando. Los pocos que patrullamos andamos nada más con la bendición de Dios”, dijo uno.Además, agregó, con motivo de la temporada vacacional algunos de sus compañeros son enviados a vigilar los balnearios que registran un gran número de visitantes.Los elementos aseguraron que tienen contadas las balas de sus armas y no pueden llevar más por su cuenta, porque serían consignados si se los encuentran en operativos de laPor tal motivo exhortaron a sus superiores a tomar conciencia del riesgo que corren en su labor, especialmente ante la ola de violencia que se vive en el estado.