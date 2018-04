AMLO, LA GIRA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy Andrés Manuel López Obrador realiza su primera gira como candidato presidencial en el terruño. Tendrá eventos masivos en las plazas principales de Irapuato, San Francisco del Rincón y León.En León la cita es a las 4:30 de la tarde. AMLO ha estado aquí muchas veces con el mismo discurso, veremos si dice algo distinto a la promesa de quitar la pensión a Vicente Fox.Los temas que más preocupan a los leoneses, y todo candidato está obligado a fijar posturas, son el qué y el cómo es que pondrá freno a la ola de violencia, y la garantía de concretar el acueducto El Zapotillo.La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) en el Bajío, que preside el exalcalde leonés Ricardo Alaniz Posada, tiene convocados para este lunes 9 de abril a diputados federales para pedirles cuentas de su trabajo en la Legislatura que ya está por terminar.El tema central es que expliquen por qué ya se van y nada más no pudieron aprobar la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional que el gobernador Miguel Márquez y el resto de gobernadores tienen un buen rato solicitando que aprueben garantizar prisión preventiva de oficio durante su proceso a los detenidos por portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y por el robo de combustible.Todos los diputados federales de Guanajuato fueron convocados. Entre los confirmados para asistir están: Alejandra Gutiérrez, Allan León, Olimpia Zapata, Miguel Ángel Salim, todos ellos leoneses del PAN; pero también Ricardo Ramírez Nieto y Yulma Rocha, de Silao y de Irapuato, por el PRI.Además de José Hugo Olvera y Ángel Alanís Pedraza, que no son de Guanajuato pero sí de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se debe de revisar y dictaminar esa iniciativa. Es oportuno que expliquen con pelos y señales por qué simplemente no transita esa reforma si los gobernadores de todos los partidos acusan a ese vacío legal como un factor clave de lo que llaman “la puerta giratoria”.De Guanajuato participan en la Comisión de Puntos Constitucionales Yulma Rocha, como secretaria, y quien ya está por irse a la campaña para la Alcaldía de Irapuato; y de integrantes la leonesa Bárbara Botello y el silaonese Ricardo Ramírez Nieto, los tres emanados del Revolucionario Institucional.La exposición de la iniciativa de reforma al 19 constitucional correrá a cargo de Alejandra Gutiérrez, quien en su paso por la coordinación de la bancada azul guanajuatense presentó una propuesta. Después le darán oportunidad a cada diputado de que informe de lo que hizo en la Legislatura, para cerrar con las inquietudes del sector empresarial. Un buen diálogo que sin embargo parece llegar meses tarde.Por cierto los socios de Concamin Bajío están a la espera de que el nuevo presidente nacional, Francisco Cervantes, anuncie finalmente quién será el relevo de don Ricardo Alaniz. Está latente la postura de varias cámaras empresariales en apoyo a Adolfo Reza y enfrente el poderoso sector zapatero y de proveeduría que no ha revelado su as bajo la manga pero que seguro ya lo puso sobre la mesa.La priísta Yulma Rocha empieza la sabrosa batalla que tendrá frente al alcalde con licencia panista, Ricardo Ortiz. Ayer le cuestionó que aproveche las facultades que la Ley le otorga para hacer uso de elementos de la Policía Municipal para su protección personal cuando ya no está en funciones públicas. Eso refleja, declaró, falta de compromiso y seriedad para atender una prioridad como es la seguridad.La Diputada federal fresera descartó que ella vaya a solicitar apoyo de elementos de Seguridad durante su campaña. “Los policías deben estar para cuidar a los ciudadanos no a los políticos o candidatos, su prioridad debe ser la ciudadanía, en Irapuato hay un grave problema de inseguridad e incluso un déficit de policías, es una incongruencia y hasta es inmoral pedir escoltas para protección personal”, opinó.El candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, sostuvo una encerrona en León con candidatos a diputados locales y federales. Al término se trepó al tema de las inconformidades en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. “Hay oídos sordos y exhortamos al Gobierno del Estado a que platiquen con ellos, analicen la problemática y den una solución en un momento que los necesitamos”, dijo.El priísta fue más allá al señalar que “si no hay la sensibilidad, la cordura y la voluntad de resolver un problema tendremos que elevar la voz para que pedir que sencillamente no tienen la confianza para que permanezcan en un cargo”. El aludido secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, insistió que todas son versiones anónimas y que quejas formales no tiene ninguna en escritorio.La candidata del PRI al Senado de la República, Azul Etcheverry Aranda, estuvo en Celaya. Visitó el Mercado Morelos y la Colonia San Rafael. También se reunió con priístas del famoso “Grupo Celaya”, entre quienes se encontraban Javier Contreras Ramírez y Rubén Guerrero Merino, Alejandro Lara, etc.Son priístas antagónicos a la dirigencia estatal pero manifestaron su compromiso de apoyo a Azul.