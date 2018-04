La 3de3 en Guanajuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Iniciaron las campañas electorales. Por primera vez, los políticos están obligados socialmente, gracias a la presión ciudadana, a presentar su declaración 3de3. De acuerdo con encuestas, el promedio de hartazgo que tenemos los mexicanos, oscila entre el 75% y el 80%. Nuestra clase política es una vergüenza. Hace leyes que le beneficia y esto trae como consecuencia, no solo engendrar a ladrones y sinvergüenzas, sino que nos resta la competitividad que necesitamos como País. Hasta hoy, los políticos malos se aseguraban de ver la forma de tener leyes, reglamentos y normas que permitieran su impunidad. Ahora, los ciudadanos estamos creando estrategias para que no nos vean tanto la cara de tontos y frenar el saqueo de México. El inminente triunfo de Morena en las elecciones es reflejo del hartazgo social; el pueblo está furioso y por eso, las propuestas populistas de AMLO caen en terreno fértil entre la gente.Son muchas las ideas para construir un País mejor, pero una de ellas es la iniciativa “3de3, que busca regular los procesos electorales, a través de una nueva cultura política, basada en la información clara y real a los ciudadanos. Se trata de que todos los funcionarios públicos y todos los poderes locales pongan en manos de la opinión pública información sobre 3 aspectos: su patrimonio, su situación fiscal y los posibles conflictos de interés. El objetivo es cambiar una clase política ya muy ajena, soberbia y corrupta para que trabajen en beneficio de todos. En México, en nuestra costosa democracia ya no podemos permitir que los partidos políticos nos impongan a gente sin un perfil apropiado; por eso es necesario que los electores conozcamos toda la información para formarnos una opinión de los partidos y de sus candidatos y así votar solo por quienes acepten la iniciativa “3de3”.Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos rateros que aprovechan su puesto y fuero para robar. Sabemos que no han cambiado ni cambiarán los políticos ni los funcionarios públicos, la solución tiene que venir de nosotros y hacerlo por la fuerza de la iniciativa popular. En “3de3”, además de la información, se definen reglas claras de conducta para los servidores públicos, incluyendo sanciones para los corruptos. Por eso numerosas voces y organizaciones han obligado al Congreso de la Unión a que apruebe una legislación que combata la corrupción. La idea va mucho más allá de la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones. Es aprobar un sólido sistema anticorrupción para transformar nuestra democracia.Esta iniciativa fue impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana. “3de3” plantea un rediseño del sistema de responsabilidades de los servidores públicos; que se sancione a los particulares en hechos de corrupción. La iniciativa fue incluida en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y ha sido frenada por quienes son expertos ancestrales en el arte dinosaurio del robo: el PRI y por el campeón del arte de brincar las leyes electorales: el Partido Verde.Actualmente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo obliga a los funcionarios federales a presentar su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero no tiene ninguna obligación legal de hacerla pública. Por eso debemos apoyar esta iniciativa que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro País: funcionarios y políticos que antepongan los intereses de México a los suyos. En la página www.3de3.mx se puede conocer el nivel de transparencia por estados de los Gobernadores, funcionarios y representantes populares.En Guanajuato, ninguno de los cuatro aspirantes a la Gubernatura lo ha hecho. Tampoco los candidatos a Alcaldes. Tenemos que presionar para que lo hagan. Aun siendo voluntaria “3de3” para los políticos, mientras no exista el mecanismo coercitivo y de castigo, será inútil es esfuerzo que hemos hecho los ciudadanos. Tenemos que presionar para que “3de3” se haga ley en Guanajuato y para que en estas campañas les obliguemos con la fuerza de la opinión pública a que hagan su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.